Başkan Erdoğan'dan alçakça hakarete tepki: Hedefleri şahsım değil değerlerimiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında Fransa’da, Charlie Hebdo adlı derginin Hz. Muhammed’e yönelik saldırılarına verilen desteğe ve aynı derginin dünkü sayısında yer alan ahlaksızca hakarete sert tepki gösterdi.

Erdoğan, “Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zül kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki, benim sevgili Peygamberime, Sevgililer Sevgilisine bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten” değerlendirmesinde bulundu. Bu sözler üzerine milletvekilleri Erdoğan’ı uzun süre ayakta alkışladı. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

BU PAZARDA SİZE YER YOK



“Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır. Hedefin şahsımız değil, savunduğumuz değerlerimiz olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de bunların uzantılarının olduğunu da görüyor ve biliyoruz. Hatta hatta bu parlamentonun çatısı altında olanları da biliyoruz. Aile mefhumunu bir kenara koymak suretiyle bu tür saldırının içerisinde olanları da biliyoruz. Bu pazarda size yer yok.”

SENİ LÜBNAN’DAN KOVDULAR



“Peygamber Efendimize hakareti savunarak, kararmış kalplerini cesaretlendirmeye çalışanlara cevabı, 1442 yıl önce Medine halkının verdiği şekliyle tekrarlayalım” diyen Başkan Erdoğan, “Taleal Bedru” ilahisinin sözlerinin bir bölümünü okudu. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: “Asırlardır bu topraklarda cami, kilise, sinagog, yan yana müntesiplerine hizmet vermiştir. Hatta ecdadımızın koruması altına alınmıştır. Devletin koruması altına alınmıştır. Sen Lübnan’a gidiyorsun. Ne işin var senin Lübnan’da? Lübnan’da bir felaket yaşanıyor, oraya güya istikamet vermeye gidiyor. Ne oldu aradığını buldun mu orada? Bulamadın. Niye? Kovdular seni oradan kovdular.”

ESAYAN İÇİN ANI DEFTERİ



Başkan Erdoğan, konuşmasına geçen hafta vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili ve AKŞAM yazarı Markar Esayan’ı anarak başladı. TBMM’de- de Esayan için anı defteri açıldı, milletvekili sırasına, kırmızı karanfillerle süslenen fotoğrafı koyuldu.

MASLAHATGÜZAR DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI



Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılarak şiddetle kınandı. Maslahatgüzara, “kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının,ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği” vurgulandı.



FRANSA SEYAHAT UYARISI YAPARSA KARŞILIK VERİRİZ



Başkan Erdoğan, Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nin, Türkiye’de bulunan ve Türkiye’ye üzerinden seyahatte bulunacak Fransız vatandaşlarına dikkatli olunması uyarısı yaptığının hatırlatılması üzerine, “Fransa’nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da biz atarız. Türkiye bir kabile devleti değil” dedi.

FRANSIZ VEKİL: ÜLKEM FAŞİZME KAYIYOR



Fransız Milletvekili Clementine Autain, Cumhurbaşkanı Macron’a sert tepki gösterdi: “Fransa, kontrolü kaybetmek üzere. Ülkemiz özgürlükleri ve demokrasiyi ayaklar altına alıyor. Ülkemiz her geçen gün biraz daha faşizm öncesi bir topluma benziyor.”

KARABAĞ’DA PKK’LILARA 600 DOLAR MAAŞ



Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısıyla başlayan çatışmalara da değinen Erdoğan, Rusya lideri Putin’le görüştüklerini belirterek şunları aktardı: “Bu işi birlikte çözeriz. ‘Siz Paşinyan ile görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle bu görüşmeleri yapayım. Bu işi artık tatlı bir yere bağlayalım’ dedik. Bize diyorlar ki ‘Suriye’den Azerbaycan’a asker gönderiyorsunuz. Ben de Sayın Başkan’a bir şey söyledim, ‘şu anda 2 bin civarında istihbari olarak tespit ettiğimiz PKK’lıları 600 dolar maaşla oraya aldı.”

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ



SENDE YÜREK VARSA BENİMLE KONUŞURSUN



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Emine Erdoğan’la ilgili sözlerine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin? Sana siyasetçi demek için sokaktan binlerce şahit getirmek lazım. Senin siyasetle alakan yok. Sende o yürek varsa siyasetçiysen benimle, siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş. Biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirirler. Yakılacak çantalar arıyorsan, sizde çok. Yanınızda beyaz Türkler çok. Onların yakacak çantaları da vardır.”

ELÇİLERİN GÜVEN MEKTUPLARINI ALDI



Başkan Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Meas Kim Heng, Belçika Büyükelçisi Paul Huynen, Panama Büyükelçisi Mariela Sagel Rosas ve Danimarka Büyükelçisi Danny Annan’ın güven mektuplarını kabul etti.

Danny Annan

Mariela Sagel Rosas

Meas Kim Heng

Paul Huynen

DÜNYADA YEPYENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAĞIZ



Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, “2023’te yepyeni bir dönemi başlatacağız” dedi.

Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Erdoğan, Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, aynı zamanda 2023 hedeflerine ulaşma kararlılığı içinde yola devam ettiklerini belirterek, “Türkiye demokrasi ve kalkınma mücadelesini tek parti diktasından darbelere, vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülkedir. Bu uzun ve zorlu süreçte karşılaştığımız sıkıntılar, milletimizi istiklal ve istikbal davasından döndürmek bir yana, tam tersine azmini bilemiştir” diye konuştu.

PLANLARINI BOZUYORUZ



“Hedeflerimize yaklaştıkça ülkemize yönelik saldırıların cephesi genişlemekte, sayısı ve dozu artmaktadır” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Milletimizden aldığımız güçle diplomasiden ekonomiye ve değerlerimize kadar uzanan bu saldırı dalgasını birer birer boşa çıkartıyoruz. Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye’nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Ülkemiz kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan kendi vizyonuna, kendi ajandasına göre hareket etmeyi sürdürecektir. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız. Bugün 20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü, çok daha dirayetli, çok daha inançlıyız. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemi de başlatacağız.”