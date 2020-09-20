Başkan Erdoğan'dan açık mesaj: Asırlık uyanışımız önlenemez

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, “İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara’yı ve Batı Anadolu’yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız” dedi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir proje olduğunu aktaran Erdoğan, inşaatı biten kesimleri 2016’dan beri peyderpey hizmete açtıklarını söyledi.

SALGININ ETKİSİ AZALDI



Salgının tüm devletlerin ekonomileri üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin tüm bu olumsuzluklardan en az etkilenen ülkeler arasında olduğunu kaydetti. 3. çeyrekte üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmının geride bırakıldığını belirten Erdoğan, “İmalat, satın alma yöneticileri endeksi son üç aydır eşik değer olan 50’nin üzerinde seyrediyor. Hatta ağustostaki 54.3’lük değerle Amerika’yı, Almanya’yı, Fransa’yı, Euro Bölgesi’nin tamamını, Güney Kore’yi geride bıraktık. İmalat sanayi üretiminde nisan ve mayıstaki gerilemeye rağmen yıllık yüzde 5.1 düzeyinde gerçekleşen artış oldukça memnun edici ” dedi. Erdoğan, “Sağladığımız uygun finansman imkanlarının etkisiyle, konut ve otomobilde rekorlar ardı ardına geliyor. Konut satışında temmuzda Türkiye genelinde şimdiye kadarki en yüksek seviye olan 230 bin rakamına ulaştık. Ağustosta akonut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54 artarak 170 bini buldu” diye konuşta.

PUSUDA BEKLİYORLAR

BAşkan Erdoğan, şöyle devam etti: “İstihdam edilenlerin sayısı, salgının etkilerini en yoğun hissettiğimiz nisandan beri yükseliyor. Sadece iki ayda istihdamımız yarım milyon arttı. Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Bu durumdan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir. Türkiye’yi Afrika’nın Güney Amerika’nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarılarımızla vereceğiz.”

YILLIK KATKISI 595 MİLYON TL



Bu güzergahın ülkeye yıllık katkısının zamandan 270 milyon lira, akaryakıttan 317 milyon lira, emisyon salınımın azalmasından 8 milyon lira olmak üzere 595 milyon lirayı bulacağını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ülkeye ve millete hizmet yolculuğu son durağı olmayan, mesafe katettikçe çıtayı yükseltmek gereken heyecanı ve enerjiyi hep artırmak icap eden bir davadır. Yol, elektrik, içme suyu, atıksu gibi altyapı hizmetleriyle mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Eğitim, sağlık, kültür gibi medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir.”

Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar

Başkan Erdoğan, milletin siyasetten geleceğini aydınlatacak bir vizyon beklediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:“10 yıl önce milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen karşımızda hala ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var. Halbuki biz şimdiden 2023, 2053, 2071 Türkiyesi’ni inşa etmenin hazırlıklarına başladık. Bunu sadece lafla, söylemle, retorikle yapmıyoruz. Somut icraatlarımızla bilfiil hayata geçiriyoruz. Türkiye’yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirmek için attığımız her adım bu vizyonun birer yapı taşıdır. Ülkemizin siyasi ve ekonomik her adımını engelleme gayretlerinin gerisinde işte bu vizyon doğrultusundaki yürüyüşümüzü rayından çıkarma niyeti vardır. Türkiye’yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.”

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAYI BAŞARDI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaoğlu da, şunları söyledi: “Ülkemizde trafiğin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nde inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu, daha önce açılan etaplarıyla İstanbul ve mevcut boğaz köprülerindeki trafiğin yoğunluğunu azaltmayı başarmıştır. Kuzey Marmara Otoyolu’nun sadece Gebze-İzmit etabının trafiğe açılmasıyla yıllık toplam 595 milyon liralık tasarruf sağlanacak.”