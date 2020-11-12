Başkan Erdoğan'dan ABD seçimi sonrası yeni dönem çağrısı! Dünyaya 4 mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, yeni dönem için dünyaya önemli mesajlar verdi.

SURİYE: “Suriye’de Karabağ’dakine benzer bir barış ve huzur döneminin en kısa sürede başlamasını arzu ediyoruz. Doğrudan ülke halkının iradesiyle biçimlenecek yeni bir Suriye’nin inşası için, Rusya başta olmak üzere, bölgede etkili olan güçlerle çalışmaya hazırız. Bu konuda Rusya ile irtibatımız halinde olup, Suriye’deki bu süreci süratle, suhuletle halletmenin gayreti içindeyiz.”

LİBYA: “Libya’da süren siyasi görüşmelerin de makul ve kabul edilebilir bir anlaşma ile sonuçlanmasını temenni ediyoruz.”

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ



DOĞU AKDENİZ: “Doğu Akdeniz’de Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçilmesi halinde kısa sürede hakkaniyete dayalı bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde barışın, huzurun, güvenin, refahın kök salması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi, iki kardeş olarak ele ele vererek birlikte yükseltecek, hedeflerimize birlikte ulaşacağız.”

AVRUPA BİRLİĞİ: “AB’nin içinde bulunduğu ve artık gizlenemez hale gelen krizden kurtuluş yolu Türkiye’den geçiyor. Bölge ülkeleri olarak, salgınla birlikte daha da hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak edilen yeri alabilmenin, anlaşmazlıkları süratle çözüme bağlayarak, hep beraber hareket etmekle mümkün.”

DİPLOMASİ ETKİN İŞLEMELİ



ABD SEÇİMİ: “Amerika’daki seçimlerin ardından bölgemizde ortaya çıkan belirsizliği ortadan kaldırmak için diplomasi ve uzlaşma kanallarının sonuna kadar açılması şarttır. Bu anlayışla hem sahadaki varlığımızı güçlendirmeye, hem diplomasi kanallarını etkin şekilde işletmeye devam edeceğiz. Halklarını kardeş, kendilerini dost olarak gördüğümüz tüm bölge devletleriyle, yeni dönemde birlikte hareket etmek istiyoruz. Kimseye karşı gizli veya açık ön yargımız, karanlık hesabımız yoktur. Tüm samimiyetimizle herkesi, huzurlu, güvenli, adil, sevgi ve saygı çerçevesinde yeni bir dönemi birlikte inşa etmeye çağırıyoruz. Bugün Türkiye, her alanda güvenle ve kararlılıkla sahada ve masada gücünü sergileyebiliyorsa, bunu son 18 yılda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüme borçluyuz.”

GÜL: YARGI EKONOMİ İÇİN DE GÜVENCEDİR



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, “Yargı hiçbir kişi, kurum ve merciden talimat almaz” anayasal garantisini hatırlattı ve bunun ekonomi için de bir güvence olduğunu vurguladı. Gül, “Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür. Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim hukuk devletidir. Ülkemizin de ekonomik ve sosyal kalkınmasının ve büyümesinin en önemli dayanaklarından biri insan haklarına dayalı demokratik hukuk devletidir ve böyle olmaya devam edecektir” dedi.

CEZA ADALETİ REFORMU

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı gibi temel politika belgelerine işaret eden Bakan Gül, şöyle konuştu: “Adalet hizmetlerinin kalite ve standartlarını yükseltme yolunda ifade edilen farklı bakış açılarına kulak vereceğiz. Kapsamlı bir ceza adaleti reformu üzerinde çalışıyoruz. Bunun için bir Bilim Kurulu oluşturduk. Bir heyet Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Kanunu, ikincisi Ceza Muhakemesi Kanunu üzerinde çalışıyor.”

BARIŞ İÇİN RUSYA İLE ÇALIŞACAĞIZ



Azerbaycan-Ermenistan anlaşması: “Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ortak Türk-Rus Merkezi Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ’daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır. Varılan anlaşmaya göre henüz ele geçirilememiş topraklarda işgal altındaki topraklar Azerbaycan’a bırakılacaktır. Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki ulaşım sağlanacak ve bir yol inşa edilecektir. Ermenistan ile Han kenti arasına bir ulaşım koridoru açılacaktır. Yerlerinden edilen Azerbaycanlılar BM gözetiminde evlerine geri dönebileceklerdir.”

KABİNEDE REVİZYON YOK



Erdoğan kabine revizyonu söylentilerine sert cevap verdi: “Masa başı kalemşorlarının yaptıklarıyla amel etmeyiz. Yeni sisteminde değişimi Cumhurbaşkanı belirler. Bunun dışındakiler millete hakarettir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevinden affını isteyen Berat Albayrak için “Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak’a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Albayrak’ın yerine atanan Lütfi Elvan’a başarılar diledi.



YASED’İ KABUL ETTİ



Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

'BÜYÜME ODAKLI YENİ BİR SEFERBERLİK BAŞLIYOR'



Başkan Erdoğan, ekonomide yeni dönemi “Büyüme odaklı yeni bir seferberlik başlatıyoruz” sözleriyle duyurdu. Erdoğan “Güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamı tesis ediyoruz” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ’ekonomide yeni dönem’in yol haritasını çizdi. Piyasalar tarafından pozitif karşılanan konuşmasında Erdoğan istikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlattıklarını duyurdu. Erdoğan, yaşanan gelişmeler ışığında, küresel ve milli ekonomideki tüm senaryoları çalıştıklarını, Türkiye için en doğru olanı yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

YABANCIYA KOLAYLIK

Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacaklarını ve ülke risk primini düşüreceklerini vurgulayan Erdoğan, “Türk ekonomisine ve Türk Lirası’na güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Erdoğan, “Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere, üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Bunun için, uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz. Böylece büyüme ve istihdamın, sağlıklı, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde sürmesini temin edeceğiz. Ekonomide, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz. Bunun için makroekonomik temelleri ve kurumsal kaliteyi güçlendirerek, güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamı tesis ediyoruz” dedi.

AMAÇ CAZİBE MERKEZİ

Erdoğan “Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Ekonomi yönetimindeki koordinasyonu ve uyumu güçlendireceğiz. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz” diye konuştu. Erdoğan, ekonomi yönetiminin yerli ve uluslararası yatırımcıyla yakın mesai içinde olacağını da belirtti. Erdoğan, Naci Ağbal’ın Lütfi Elvan’ın göreve başlamalarıyla, piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyrin, doğru yolda olduklarına işaret ettiğini de sözlerine ekledi.

ERDOĞAN KONUŞTU, TÜRKİYE’NİN RİSK PRİMİ 8 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Erdoğan dün ekonomiye dönük mesajlar verirken son dönemde Türkiye’nin risk primi (CDS) göstergesinin, 528 baz puandan 450 baz puana indiğini dile getirdi. Erdoğan ”Güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz” dedi. Erdoğan’ın konuşmasının ardından Türkiye’nin risk priminde 44 puan daha düşerek 406’ya indi. Böylece Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi mart ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

ENFLASYONU DAHA DA AŞAĞI ÇEKECEĞİZ

“Sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolu fiyat istikrarından, bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçiyor” diyen Erdoğan enflasyonu daha da aşağı çekeceklerini söyledi. Erdoğan “Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti, bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum; şunu hiçbir zaman unutmayalım: Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah bu engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın atacağı her adımın yanındayız” dedi.

VATANDAŞA TL ÇAĞRISI

Vatandaşlardan tasarruflarında tercihlerini Türk Lirası’ndan yana kullanmalarını isteyen Erdoğan, “Biz kendi paramıza sahip çıkmazsak, başkasından aynı hassasiyeti bekleyemeyiz. Rezervlerimizi güçlendirmenin yolu da TL’ye olan güveni artırmaktan geçiyor” dedi.

TL DEĞERLENİYOR, BORSA ZİRVEDE

Ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklerin ardından verilen mesajları takip eden piyasalar, Başkan Erdoğan’ın ‘ekonomideki yeni dönem’ açıklamaları sonrası normalleşme yoluna girdi. Borsa İstanbul rekor tazelerken, dolar ve altın sert düştü. Sabah saatlerinde 8.18’den güne başlayan dolar, cari açığın beklenenden düşük gelmesi ve BDDK’nın yabancı bankalar için swap limitlerini esnetme kararının da etkisiyle önce 8.08 liraya çekildi. Başkan Erdoğan’ın konuşmasının ardından ise dolar 8 liranın altına indi. Dolar günü ise yüzde yüzde 4.2 kayıpla 7.81 liradan kapattı. Benzer tablo altında da yaşandı. Gram altındaki düşüş yüzde 4.7’ye ulaştı. Altın 468 liraya inerken Borsa cephesinde ise tüm zamanların rekoru kırıldı. Güne yüzde 0.55 değer kazanarak başlayan Borsa İstanbul yüzde 2.8 artışla 1.279 puandan günü kapattı. Borsa 50 milyarlık işlem hacmiyle de ikinci bir rekoru kırarken diğer endeksler ve vadeli işlemler de dahil edildiğinde dün 4 ayrı rekora ulaşıldı. Bu arada Borsa İstanbul, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, borsaya kote şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla videolar hazırlamaya başladı.

EKONOMİSTLER: DOĞRU VE YERİNDE ADIMLAR ATILIYOR

Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer: Türkiye son üç yıldır böyle bir iyileşme döneminden geçmemişti. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarla birlikte aslında finansal piyasalarda kayda değer bir toparlanma dönemine girdik. Son birkaç gündür alınan kararlar ve atılan adımlar doğru, yerinde.

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni ekonomi politikasına ilişkin açıklamaları pozitif süreci destekledi. Türkiye’nin risk priminin 350-400 baz puan arasına gelmesi beklenebilir.