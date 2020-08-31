Başkan Erdoğan'dan 98 yıl sonra aynı mesaj: İstikbal mücadelemiz devam ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’e ziyarette bulundu. Büyük Zafer’in 98’inci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

KARARLILIĞIMIZ GÖRÜLDÜ



Başkan Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan Anıtkabir’de, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir” diye konuştu.

İSTİKBAL MÜCADELEMİZ



Başkan Erdoğan, “Türkiye Doğu Akdeniz’de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecek” mesajını verdi.

Başkan Erdoğan istiklal ve istikbal mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: “Aziz Atatürk, Suriye’den Libya’ya Karadeniz’den Doğu Akdeniz’de enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir.”

Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ve MHP’li Celal Adan’la sohbet etti.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ



Başkan Erdoğan Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabul etti.

YUNAN HALKINA UYARI!

YÖNETİCİLER YÜZÜNDEN ÖDENECEK BEDELLERİ KABUL EDİYOR MUSUNUZ?



Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi: ‘’Yunan halkı kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyeceklerini biliyor mu? Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanda ödediğimiz bedelleri gayet iyi biliyoruz. Bugün de girdiğimiz yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız.”

OK YAYDAN ÇIKTI



“Aksi takdirde bizi bu topraklarda bir gün dahi barındırmayacaklarının farkındayız. Biz, bizatihi kendisi ordu olan bir milletiz. Milletimize biçilen kefeni parçalayıp attık Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır. Tarihteki hiçbir zafer bir diğerinin alternatifi değildir.”

ZAFER BAYRAMI’NDA UZAY ROKETİ MÜJDESİ



Erdoğan, “Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum” dedi.

Başkan Erdoğan Roketsan’ın Uzay Teknoloji Merkezi’nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “30 Ağustos ya istiklal ya izmihlal tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin neleri göze alabileceğinin en açık örneğidir. Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar bu ülke bağını koparmış zavallılardır” dedi. Erdoğan, “Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

TÜM ZAFERLER BİZİM



Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul’un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir. 30 Ağustos bahanesiyle tarihimize saldıranlar 83 milyonun kardeşliğini hedef almaktadır. Ülkemiz gibi zorlu bir coğrafyada yer alan ülkeler için milli savunma sanayi bir zorunluluktur. İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır.”

HİBRİT YAKITLI MODEL



Erdoğan “Yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz. Hibrit yakıtlı roket modelleri geliştirmeye de devam ediyoruz. Sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum” diye konuştu.

NATO’DAN 30 AĞUSTOS MESAJI



İzmir’de konuşlu bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, “Ev sahibimiz Türkiye’nin Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlarız. Türkiye ve NATO beraber daha güçlü, daha güvenli” mesajını paylaştı. NATO Müttefik Kara Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, İttifak’ın DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu’na katkılarına destek olmak üzere Afganistan, Irak, Kosova, ve Akdeniz’de devam etmekte olan NATO görevlerine kapsamlı katkı sağlayan katılımcılardan biri olduğu belirtildi.

300 İHA’YLA GÖRSEL ŞÖLEN



Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ve Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Havuzlu Bahçe’de konser düzenledi. Konserin ardından 300 İHA ile ışık gösterisine geçildi. Türkiye’de 15 Temmuz anma törenlerinde 200 İHA ile ilk kez kullanılan ışık gösterisi teknolojisi, bu kez 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 300 İHA ile Beştepe’de gerçekleştirildi. Yaklaşık 12 dakika süren gösteride, İHA’larla “30 Ağustos”, “Zafer Bayramı” ve “Bir milletin zaferi” yazıldı. Ay yıldız motifi, Kocatepe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun da aralarında olduğu şekiller oluşturuldu.

HARBİYELİLERDEN MAVİ VATAN SELAMI



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açık deniz eğitimi alan Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencilerinin “Mavi Vatan” yazarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) selamladıkları görüntüyü paylaştı.

DUMLUPINAR’DA ZAFER COŞKUSU



Kütahya’nın Dumlupınar İlçesi’ndeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Törende, “dünyanın en yaşlı gazisi” unvanını taşıyan ve 1994’te 110 yaşındayken yaşamını yitiren Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu dünya barış elçisi Turgut Kaçmaz, babasının savaş hatıralarını anlatarak şiir okudu.