Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6589
  • 6,2719
  • 274.738
  • 102447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı

Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı

Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı

Başkan Erdoğan, “Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
Tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'e hapis şoku!
Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
Norm Ender Ben Fero'yu geçebilecek mi?
Hilal Altınbilek'ten veda pozu
<p>Olay Girne´nin Çatalköy bölgesindeki askeri birlikte meydana geldi. Askeri bölge içerisindeki kor

KKTC´de Askeri Bölgede Patlama

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Jandarmanın "Cimri"si emekli oldu

ABD arşivinden çıkan Türkiye fotoğrafları