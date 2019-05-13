Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0447
  • 6,7961
  • 249.304
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Başkan Erdoğan'a kafede vatandaşlardan yoğun ilgi

Başkan Erdoğan'a kafede vatandaşlardan yoğun ilgi

Başkan Erdoğan'a kafede vatandaşlardan yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde Tarabya'da bir kafede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı Geleneksel Beyoğlu İftarı'nın ardından Huber Köşkü'ne giderken, Yeniköy Tarabya Caddesi'nde aracını durdurdu. 

Buradaki bir kafeye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

Yaklaşık bir saat kafede kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 


Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. 

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
'Sakıncalı müşteri'... Berkay otele alınmayınca...
Efsane futbolcu Türkiye'ye geldi
Doğulu'nun talimatı Arnavutköy'ü birbirine kattı
Burdur´da, mart ayında üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya´nın (19) yaşamını yitirdiği kazaya ilişki

Üniversiteli İrem´in kahreden ölümü... Aylar sonra görüntüler ortaya çıktı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı başladı

Milyonlarca emekliye müjde! En az bin 185 lira