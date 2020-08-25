Başkan Erdoğan: Yunanistan'ın Navtex ilanı tehlikeli bir şımarıklık

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’ndan sonra açıklamalarda bulundu:

DAHA BÜYÜK REZERVİN İŞARETİ: “Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var, inşallah bu müjdenin devamı gelecek. Önümüzdeki süreçte Akdeniz’de de benzer müjdeli haberler alacağımızı ümit ediyoruz. Doğalgazın ucuzlamasıyla milletimizin cebine ilave kaynak girişi sağlayacağız.”

MİLLETİN SEVİNCİYLE SEVİNEMEYENLER: “Yıllardır dışarıya akıttığımız kaynaklarımızı hedeflerimizin geliştirilmesi için kullanacağız. Bize aşılmaz bentler olarak gösterilen kilden duvarları cesaretimiz ile yıktık geçtik. Kararlarını kendi alan, kendi projelerini kendi uygulayan Türkiye inşa ettik. İnşallah en zorlu dönemi geride bıraktık. Ektiğimiz tohumların hasadını toplamanın vaktidir. Bu zorlu mücadelede milletimizin yanında olan herkesten Allah’tan razı olsun diyorum. Rabbim kimseyi teröriste terörist diyemeyen, darbeye darbe diyemeyen, düşmana düşman diyemeyen, milletinin sevinciyle sevinemeyen mankurtlardan eylemesin. Husumet çukurunda boğulanları akıbetleriyle baş başa bırakıyoruz.”

ASLA GERİ ADIM ATMAYIZ



KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI: “Tüm dünyanın takdirini kazanan bir doğalgaz rezervi keşfinin ardından ekonomi notumuzu olumsuza çevirenlerin bu aklı nereden aldığını, ülkemizdeki kimi beyanatlardan görebiliyoruz.”

YUNAN’IN NAVTEX İLANI: “Yunanistan’ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Bu açıklama, bölgedeki tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Yunanistan’ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada gözükmeyeceklerini, bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülahaza ediyorum. Türkiye ne Oruç Gemimizin, ne ona refakat eden donanma ordumuzun faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine hakkını koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine kendisi olacaktır.”

FAŞİST PLANLAR İFŞA EDİLDİ



Erdoğan, Biden’ın Türkiye ile ilgili sözleri konusuna da değindi: “Amerika’daki politikacıların Türkiye ile ilgili faşist planlarını gizleme gereği duymadan ifşa edilmesidir. Türkiye’de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz var. Böyle bir ifadeyi nasıl kullanırsın. Ama kullandılar. Buna cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır. Dikkat ederseniz ben cevap vermedim. Maalesef ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tüm şiddetiyle tepkisini koymak yerine konunun aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir. Bu siyasi anlayış Türkiye’nin en büyük ayıbı ve kaybıdır.”

İKİYÜZLÜ TAVIR AB’NİN SONU OLDU



Erdoğan, AB’yi de sert şekilde eleştirildi: “AB bize karşı hiç dürüst davranmadı. Ülkemize karşı teröristleri destekliyorlar. Yunanistan’dan FETÖ’sü giriyor, PKK’lısı giriyor. Almanya da bunlara oturum veriyorlar. Bir diğer kısmı da Fransa’ya gidiyor. Dostluk bu mudur? Bunlarla başbaşa oturduğumuzda inkar ediyorlar. Türkiye’ye karşı sergilediği ikiyüzlü tavır, Avrupa Birliği’nin de sonu olmuştur. Artık dünyada kimse bu birliğe değerler olarak bakmıyor.”

VİRÜSE KARŞI ÖNLEM! TOPLU ETKİNLİKLERE ARA VERELİM



Başkan Erdoğan, koronavirüs konusunda da uyarılarda bulundu: “Düğün, cenaze, tatil gibi toplu etkinlikler virüsün yayılma hallerine dönüştü. Düğünleri az sayıda katılımla ve kısa sürede yapalım. Taziyeleri telefonla yapın, tatilinizi izole yapın ve kısa tutun. Türkiye bu illeti yenene kadar kurallara uyalım. Her türlü toplu etkinliğe bu dönemde ara verelim. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindeyiz.”