Başkan Erdoğan, Yunanistan'a seslendi: Kapılarını aç, bu yükten kurtul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye’nin Kahraman Kadınları” programında açıklamalarda bulundu. Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramına değinen Erdoğan Yunanistan’a, “Sınırlarını aç, bu yükten kurtul” çağrısı yaptı. Başkan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

FATURAYI KADINLAR ÖDÜYOR

“Tarih boyunca olduğu gibi bugün de insanın insana yaptığı zulümlere şahit oluyoruz. Bu konuda her gün dünyanın pek çok yerinde haberlerle karşılaşıyoruz. Kimliğinden dininden cinsiyetinden dolayı birçok zulme uğrayan insan görüyoruz. Her krizin en ağır faturasını çocuklarıyla birlikte kadınlar ödüyor. Mesela Suriye’de evlerinden edilen insanların kamplarında, sınırlarımız içinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin çoğunu kadınlar oluşturuyor. İdlib’de bunları görmedik mi? İnsanlık buna karşı maalesef sessiz kalıyor.”

SADECE LAF LAF LAF!

“Avrupa’ya gitmek umuduyla giden insanların arasında en çok sıkıntıyı kadınlar çekiyor mu? Yunan güçleri tarafından batırılan botlarda en fazla sıkıntıyı kadınlar çekmiyor mu? Batı ne yapıyor bu konuda? Maalesef karşımızda sadece kendi konforunu korumak adına bu manzaraya sırtını dönen koca bir dünya var. Suriye’de 9 yıldır süren krizde yarım milyon hayatını kaybeden insanın içinde büyük bir kısmının kadın ve çocuk olması konusunda hiçbir ülkenin bu konuda hassasiyeti yok. Sadece laf laf laf. Başka bir şey yok!”

TORUNUMA DA GÖSTERDİM

“Dövülerek vurularak geri gönderilen insanların durumunu kınayan yok. Yunanistan sınırına giderken tarlalar içerisinde düşe kalka 3 yaşındaki yavrunun nasıl sınıra yürüdüğünü izlemişsindir. Torunuma da onu gösterdim. Niye biliyor musun dedim. O kötü amcalardan kurtulmak için. Bunlarda insanlıktan nasibini almak yok. Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak. Senden Avrupa’nın bir başka ülkesine gidecek. Sen niye rahatsız oluyorsun? Biz ‘böyle giderse kapıları açacağız’ dedik inanmadınız. Ey Yunanistan sen de kapılarını aç bu yükten kurtul. Adil bir yük paylaşımı diyorsak biz de ortak arıyoruz. Şu anda bizde hâlâ 3 buçuk milyon mülteci var. Ve kapımıza dayanan bir buçuk milyon var. Temenni ederim ki ateşkesle bu burada kalır.”

BİZ OLMASAK İDLİB’DE 1 MİLYON KİŞİ ÖLÜRDÜ



Başkan Erdoğan, “Türkiye’nin müdahalesi olmasaydı Suriye’de hayatını kaybeden 1 milyon insan sayısına İdlib’de en az bu kadar daha eklenecekti” dedi.

İdlib’de Rusya’yla varılan ateşkesle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin müdahalesi olmasa İdlib’de 1 milyon kişinin hayatının kaybedebileceğini söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: “Türkiye’nin müdahalesi olmasaydı Suriye’de hayatını kaybeden 1 milyon insan sayısına İdlib’de en az bu kadar daha etkilenecekti. Türkiye’nin Suriye topraklarını işgal etme gibi bir amacı asla olmadı. Ülkesinin üçte biri PKK/YPG işgalindeki bir rejimin tüm gücünü İdlib’e yöneltmesi derdin başka olduğunu gösteriyor.”

3 BİN 400 KAYIP VERDİLER



“İdlib’de son 1 ayda toplam 59 şehit verdik. Buna karşılık rejimin 3 bin 400 unsurunu etkisiz hale getirdik. Rejimin 3 uçak, 8 helikopter, 156 tank, 24 zırhlı araç, 99 askeri araç, 10 mühimmat deposu ve 2 havalimanını imha ettik. Gerek İdlib’de gerek Suriye sınırımızda bugüne kadar ne söylediysek hepsinin arkasındayız. Sözler tutulmazsa burayı kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımız saklıdır. Bu zalimlerin üzerine gideceğiz, bunun da bilinmesi lazım. Her zaman yaptığımız gibi kendi belirlediğimiz yolda sürdüreceğiz.”

Erdoğan, kurdeleyi çocuklarla kesti, yolda test sürüşü yaptı.

KANAL İSTANBUL İHALEYE ÇIKACAK



Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, “Bu kardeşinizin çılgın projem dediği Kanal İstanbul projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Bugüne kadar 11 farklı üniversiteden bu projeyi inceledi. Bakanlıklarımız süreci yakından takip ediyor. Ufku ari, vizyonu sığ, önyargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilemeyecek kadar mühim bir projedir. İdeolojik saplantılarla hareket edenlere değil milletimizin ne istediğine bakıyoruz. Birileri istemese de Kanal İstanbul’u ülkemize kazandırmakta kararlıyız” dedi.

BELÇİKA’DA TOPLANTI VAR



Erdoğan şunları söyledi: “Yarın (bugün) Belçika’da AB yetkilileriyle bir toplantıya katılacağım. Temenni ederim ki daha farklı neticeler alarak inşallah döneriz. AB ile yaptığımız anlaşmanın kendi tarafımıza yönelik görevleri yerine getirdik. AB taahhütlerini yerine getirmedi.

4 milyonu bulan sığınmacıya yüksek insani standartları sağladığımızı kimse inkar edemez. 40 milyar doların üzerinde destek sağladık. AB’den 3 milyar euro geldi.”

DİYARBAKIR ANNELERİNE GİTTİLER Mİ?



Erdoğan şunları söyledi: “Terör örgütünün katlettiği kadınları, kız çocukları görmeyenlerin 8 Mart kutlaması riyakârlıktan da öte bir durumdur. Diyarbakır’da HDP’nin kapısı önünde dağa kaçırılan yavrularını bekleyen anneleri ziyaret ettiler mi? Etmediler onlar da edecek yüz de yok. Onlar bazı şartların oluşmasını beklerler. Bu arada peyderpey kaçıp annelerine babalarına kavuşanlar oluyor. Aynı şekilde Filistin’de masum insanların üzerine dipçikle köpekle gazla saldıranları görmezden gelen dünya için söz söylemeyen ülkeler var.”

ŞEHİTLER VİDEOSU AĞLATTI



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Türkiye’nin Kahraman Kadınları” videosunu yayımladı. 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken Erdoğan’ın gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.