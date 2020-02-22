Başkan Erdoğan: 'Yol haritamızı belirledik'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışında konuştu.

Dış politikayla ilgili açıklamalar da yapan Başkan Erdoğan şu şekilde konuştu:

"Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir. Doğu Akdeniz'de sadece sondaj gemilerimizle değil; fırkateynlerimizle, uçaklarımızla birlikte varız. Bugün Suriye, Libya, Akdeniz ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner.

Önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve inşallah hedefe ulaşacağız. Dün Sayın Putin'le görüştük, gündüz Macron ve Merkel'le görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra da yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız."