Başkan Erdoğan yatırımcılara çağrı yaptı: Üzerinize düşeni yapın, geç kalırsınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni’nde açıklamalar bulundu. Erdoğan, “Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor” dedi. Konuşmasında işadamlarına çağrıda bulunan Erdoğan, “Zaman yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim artsın, istihdam olsun. Hükümet olarak yatırım, üretim, AR-GE, istihdam desteği veriyoruz. Faizler ciddi manada tek haneli rakamlara doğru düşmüş durumda. Artık yatırım zamanıdır. Girişimci de üzerine düşeni yapsın diyorum sonra geç kalırsınız” dedi.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Erdoğan şunları söyledi: “Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler gibi dev eserler yanında bilimi destekleyen bu gibi eserler de kazandırdık. Bu merkezler birbirinden kıymetli girişimciler ve gençlerimize ev sahipliği yapıyor. Teknopark İstanbul’da 312 şirket ve 5 binin üzerinden çalışanı istihdam ediyor. Öncü projelere imza atılıyor. Ekonomi-sanayi işbirliğinin iyi örnekleri burada sergileniyor. Ülkemizin gururu, MİLGEM Korvet, Altay Tankı ve Amfibi Hücum gemisi gibi projelerin arge çalışmaları burada yürütülüyor. Hâlâ 95’i aşkın girişimci inovatif iş fikirleri üzerinde çalışmalarını Teknopark İstanbul’da yürütüyor. Savunma sanayiinde pek çok öncü proje buradan çıktı.”

GELECEK İNOVASYONDA

“Ülkemizin en yetenekli gençleri bu kampüslerde hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Amacımız burasını 43 bin AR-GE mühendisinin çalıştığı dünyanın saylı ar-ge merkezlerinden biri haline getirmektir. Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor. Yerli otomobilin beyin takımı da teknoloji üssünde çalışmalar yapıyor. Lider araştırmacılar programına talepler umut verici düzeyde. Türkiye’nin geleceği teknoloji ve inovasyondadır. Kendimizi savunma sanayiinde kanıtladık.”

SAVUNMA SANAYİİNDE TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLDU

Açılışı yapılan Teknopark 2. Etap’ta başta savunma sanayii olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji ve sağlık bilimleri alanlarında çalışma yapılıyor.

Erdoğan’ın 2. Etap açılışını yaptığı Teknopark İstanbul, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın yanında, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ana ortaklığında kurulan bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak faaliyet gösteriyor.

YERLİ-YABANCI ŞİRKETLER

Ar-Ge faaliyetlerinin ve teknolojik üretimin desteklendiği, böylece girişimciliğin ve yerli milli üretimin ve istihdamın tetiklendiği bir ekosistem yarattığı belirtilen Teknopark İstanbul’da, başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji içerikli Ar-Ge çalışmaları yapan; Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, STM, ASFAT, BMC Power, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes, Boeing gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı şirketler yer alıyor.

TAMAMI MİLLİ PROJE

Öte yandan, Altay Tankı, Akıncı TİHA, Anka İHA, Atak Helikopteri ve özellikle denizcilik sektöründe Milgem Korvet, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma sanayinin önde gelen Ar-Ge projelerine destek veren Teknopark İstanbul’da, 2020 Yılı Ocak sonu itibariyle 312 firmanın bulunduğu, 5 bin 392 Ar-Ge mühendisinin çalıştığı ve 1763 savunma sanayi odaklı milli projenin hayata geçirildiği de kaydedildi.

SERGİ ALANINI GEZDİ

Açılışta, Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da yer aldı. Erdoğan, tören öncesinde Oktay ve bakanlarla Teknopark İstanbul’da geliştirilen ürünlerin sergilendiği alanı gezerek, milli teknolojiler hakkında bilgi aldı. Açılış konuşmasını yapan Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark İstanbul hakkında bilgi verdi.

Yerebakan, Teknopark İstanbul’un bu günlere taşınmasına vesile olan başta Erdoğan olmak üzere ilgililere teşekkür etti.

10 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Teknopark İstanbul’da mevcut durumda 1. ve 2. Etap yapılar ile arazi tahsisi yapılarak kendi binalarını inşa eden firmaların alanlarıyla birlikte toplam 210 bin metrekare kapalı alan bulunduğu belirtilirken, açılışı yapılan 2. Etap binalarda 2020 sonuna kadar 4 bin ek istihdam sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Bu arada, Teknopark İstanbul’un, 2030 yılına kadar sağlanacak istihdam ve gerçekleştirecek ihracatlarla ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı sunmasının hedeflendiği de ifade edildi.