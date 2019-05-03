Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,968
  • 6,6878
  • 245.452
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Başkan Erdoğan yabancı konukları onuruna yemek verdi

Başkan Erdoğan yabancı konukları onuruna yemek verdi

Başkan Erdoğan yabancı konukları onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a gelen misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konukları onuruna akşam yemeği verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a gelen misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konukları onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Filistin, Gine, Kırgızistan, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Somali ve Tunus'tan üst düzey misafirlerini, Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

Resmi akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yıldız Savaşları'nın oyuncusu hayatını kaybetti
Alina Boz evleniyor mu?
Annelik iddiasını DNA çözecek
Ünlü çift ayrıldı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Suudi Arabistan’da birçok kent, Kızıl Deniz üzerinden gelen çekirgelerin istilasına uğradı.

Suudi Arabistan´daki Kızıldeniz´de çekirge şoku

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

BMC'den askeri sürücüsüz araç

Manisa'da kedi operasyonu