Başkan Erdoğan: Vatandaşı evde tutun, gece gündüz çalışın

OSMAN NURİ CERİT

Başkan Erdoğan önceki gün gerçekleşen il başkanları toplantısında koronavirüsle mücadeleyle ilgili önemli mesajlar verdi. Basına kapalı gerçekleşen video konferans toplantısında Erdoğan, plaka sırasına göre tüm il başkanlarına söz verdi. İllerin genel durumunu ve önlemleri soran Erdoğan’ın, “Teşkilatlara sahip çıkın. Mümkün olduğu kadarıyla halkımızı evde tutun. İnsanlarımız çarşı Pazar gezerken birbirlerine bulaştırmasınlar. Kontrollü gidelim” dediği öğrenildi.

65 YAŞ ÜZERİNİ ARAYIN

Erdoğan’ın, “65 yaş ve üstü vatandaşlara iletişime dikkat edin. Hızlı hızlı arayın, gece gündüz çalışın. Evde kalmalarını sağlayın. Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz” dediği belirtildi. Bazı il başkanları illerinde bulunan vakaların çoğunun İstanbul’dan geldiğini söyledi.

KONGRELER TAKVİM İÇİNDE

Toplantıda korona nedeniyle ertelen kongre süreçleri de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kongre süreci takvim içerisine sığdırmaya çalışacağız. Sığmaması halinde takvimi biraz daha öteleyebiliriz” dediği öğrenildi.

81 İLDE ANKET ÇALIŞMASI



AK Parti Kadın Kolları, vatandaşın sorun ve taleplerini öğrenmek için anket çalışması başlattı. 81 ilde kadınlara “Halkın psikolojisi, kadınların psikolojisi ne durumda?”, “ Kadınların sorunları ve talepleri neler?”, “İllerin kendi çözüm önerileri var mıdır?” gibi sorular soruldu.