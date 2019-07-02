Başkan Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan pişman olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’da Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai’nin onuruna verdiği öğle yemeğine ve Japonya İş Federasyonu toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Japon yatırımcıları Türkiye’ye davet eden Başkan Erdoğan, Türk-Japon Teknoloji Üniversitesi projesinin de en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti. Başkan Erdoğan, “Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur” diye konuştu.

İSTANBUL’DA KURULACAK

Kültürel ve bilimsel alanda da iki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inandığını vurgulayan Erdoğan, “Malum Japonya ile aramızdaki en kritik projelerden biri İstanbul’da kurulması planlanan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesidir. Bu üniversitenin kısa zamanda faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz. Yer tahsisi bütün bunlar yapılmış vaziyette” diye konuştu.

GİRİŞİMLERİ ARTIRALIM

Türkiye’de halihazırda 200’ün üzerinde Japon sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğine işaret eden Başkan Erdoğan, “Japon yatırımcıların Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmalarını, mevcut 3 milyar dolarlık yatırım miktarını daha artırmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dengeli bir yapı gerekli

Erdoğan, "2018 yılında ihracatımız 480 milyon dolarda kalırken ithalatımız 4 milyar doları aşmıştır. İkili ticaretimizi de daha dengeli bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. Türkiye ile Japonya arasında imzalanacak ekonomik anlaşma ticari işbirliğimizin önünü daha da açacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

İmparator'la buluştu

Başkan Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi. İmparatorluk Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü. Erdoğan’a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ardından yeni imparatorla görüşen üçnücü dünya lideri oldu. Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Misafirperverlikleri için Abe’ye teşekkür eden Erdoğan, başarılı ev sahiplikleri için tebriklerini iletti. Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori’yi de kabul etti. Erdoğan, “Türk halkının gönlünde Japonya’nın özel bir yeri var. Dostluğumuzu 2013'te stratejik ortaklıkla taçlandırdık. Parlamenter diplomasinin ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığına inanıyorum” dedi.

Erdoğan’a forma hediye edildi

Başkan Erdoğan’a, G-20 zirvesinin ardından Japonya’nın başkenti Tokyo’daki temasları sırasında eski milli futbolcu olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın Japonya’da oynadığı eski takımı Urawa Red Diamonds’ın yöneticileri tarafından forma hediye edildi.

Batı medyasına aldanmayın

Erdoğan şunları söyledi: “Ülkemizde geçmiş yıllarda meydana gelen bazı olayların ve özellikle Batı medyasındaki maksatlı haberlerin de etkisiyle Japon dostlarımızın ülkemize gelme noktasında hâlâ çekinceleri olduğunu da duyuyoruz. Uzun yıllara sari terörle mücadele tecrübesi sebebiyle Türkiye bırakınız bölgeyi dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olmuştur. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur. Bizler uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere diğer kurumlarımız vasıtasıyla ülkemizde yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz.”

Genç nüfus büyük avantaj

Japonya nüfusunun yaşlanması sebebiyle işgücü ihtiyacı olduğunu bildiklerini ifade eden Erdoğan, “Türkiye eğitimli, dinamik, kalifiye ve genç nüfusuyla bu konuda Japonya’ya destek olabilir. Sizden hem ticari işbirliğimizin ilerletilmesi hem de Türk işçilerin Japon iş gücü piyasasında yerini almaları için bize destek olmanızı bekliyorum” dedi.

Asya'nın doğu ve batı ucunda yer alan Türkiye ve Japonya'nın birbirinden öğreneceği pek çok şey bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Farklı dilleri konuşsak, binlerce kilometre uzakta olsak da kültürel noktada pek çok ortak yanımız var" dedi.

Başarılı ortak işler yaptık

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye bugün dünyanın en büyük 17. ekonomisi durumundadır. Japonya ise teknoloji, otomotiv ve nükleer enerji gibi alanlarda tüm dünyada söz sahibidir. Japon firmaları ülkemizde birçok mega projeyi hayata geçirmişlerdir. Asrın projelerinden olan Marmaray, kadim İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusuna saygı gösterilerek tasarlanmış ve hizmete açılmıştır. İzmit Körfezi’nin iki yakasını birleştiren Osmangazi Köprüsü de yine iki ülke arasındaki başarılı çalışmalardan bir tanesidir. Önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artacağına inanıyorum.”

Taht töreni için yine geleceğim

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu toplantısının bu yıl kasımda Tokyo’da yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, yeni impatarorun taht töreninin ekimde olacağını ve kendisinin de katılacağını söyledi. Erdoğan bu vesileyle DEİK toplantısının da ekimde yapılmasını istedi.