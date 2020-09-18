Başkan Erdoğan 'Türkiye modeli'ni anlattı: Değerlere dayalı demokrasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşarak dünyaya önemli mesajlar verdi: “AK Parti’de unvanlar değişebilir ama hizmet yarışı bitmez. Biz geleceğin partisiyiz, iktidarıyız, umuduyuz.”

KANSERLİ HÜCRE GİBİ YAYILDI



“Geçmişte ihanetler nedeniyle ortaya çıkan demokrasi ve kalkınma eksiğini gidermek için çalıştık. Türkiye bir anda kendini akıl, mantık, tarih ve siyasetle izah edilemeyecek olaylar içinde bulundu. Demokrasiyi dillerinden düşürmeyenlerin omurgalı bir tavır sergilediklerini görmedik, teröristlere kapılarını açarak yüzlerini ortaya koydular. Kiminde faşizm, sömürgecilik, kiminde başka hastalıklar, ülkenin yönetimlerini ve toplumsal yapılarını tıpkı kanserli hücreler gibi işgal etmektedir.”

DAHA SAMİMİ VE ADİLİ YOK



“Biz, ülkemizi başkaları öyle istediği veya sadece onlardan öyle gördüğümüz için değil, milletimiz layık olduğu için kalkındırmaya, geliştirmeye, hak ve özgürlüklerin en geniş manada tesisi için çalışıyoruz. Avrupa ve ABD demokraside ve ekonomide tümüyle yerle yeksan olsa bile biz milletimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Kendimizle birlikte ister tarihi bağlara dayansın, ister yeni ilişkiler olsun dostlarımız için de aynı mücadeleyi göstermekte kararlıyız. Bu Türkiye modelidir. Böylesine samimi bir demokrasi, hak ve adalet ideali bulamazsınız.”

HAYDUTLUĞA BOYUN EĞMEDİĞİMİZİ ANLADILAR



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’ne katıldı. Erdoğan konuşmasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime değinerek şunları kaydetti: ‘

ESKİ TÜRKİYE YOK

“Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin haydutluğa buyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin hak ve hukukunu savunma konusunda en küçük bir tereddütümüz yok. Yapanın yanına kâr kaldığı terörün ve teröristin farklı bahanelerle meşrulaştırıldığı eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. Sırtını teröre dayayanlar dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır.”

MACRON KİFAYETSİZ MUHTERİS



“Türkiye bunca mücadeleyi niye veriyor diyorlar. Onların da haklı olabileceğini varsayarak soruları tersinden soralım. Türkiye çekilirse Suriye barışa ve özgürlüğe mi kavuşur? Türkiye tezgahı görmezden gelirse K. Irak terörden mi temizlenir? Türkiye sırtını dönerse Libya’da darbeciler yönetimi meşru idareye mi bırakır? Türkiye her şeyden vazgeçerse Fransa, başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağ duyulu bir siyasete mi yönelir? Bu sorulara aklı başında olup da ‘evet’ cevabını vereni görmedim.”

ERDOĞAN’DAN KRİZ DİPLOMASİSİ



Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, AB kurumlarına ve üye ülkelerine yönelik “Objektif ve tutarlı bir duruş” çağrısını yineledi. Türkiye’nin hakkaniyetli bir çözüme açık olduğunu vurgulayıp, yok sayma girişimlerine karşı ise Türkiye’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceklerini bildirdi. Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile de bir görüşme yaptı.