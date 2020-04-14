Başkan Erdoğan: Türkiye ilhamını medeniyetinden alan bir vakar devletidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamasına ait bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.

"Türkiye, ilhamını medeniyetinden alan bir hamiyet, bir vefa, bir adalet, bir vakar devletidir." başlıklı video kısa sürede binlerce beğeni aldı.