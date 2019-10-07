Başkan Erdoğan: Trump'ın yanındakiler talimata uymadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam’da yapılan 29’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanış konuşmasında “AK Parti’ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil, milletimiz adınadır” dedi.

FİTNE EGEMEN OLMASIN

Erdoğan şunları söyledi: “Tecrübeyle sabit ki biz milletimize sürekli olarak hakikatleri anlatmaz, doğruları göstermez, hizmetlerimizi kayıtlara geçirmezsek, yalan ve iftira dalgaları her tarafı işgal ediyor. Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar.”

YOLA DEVAM EDECEĞİZ

“Yapmamız gereken şey; işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur; AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık AK Parti’nin zayıflaması demek, Allah göstermesin, Türkiye’nin savunmasının zayıflaması demektir.”

TRUMP’IN TALİMATINA UYULMADI

Erdoğan güvenli bölgeyle ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu: Trump bizim dediğimiz noktaya geldi ve ardından da Fırat’ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama gündeme getirmeye rağmen Sayın Trump’ın yanındakiler bu talimata hâlâ uymuş değiller.” Erdoğan şöyle devam etti: “İşte dün, baktım bir televizyonda çıkmış bir ukala bir şeyler söylüyor. Neymiş ‘güvenli bölgeyi Amerika kendisi planlamış, güvenli bölge olayının Erdoğan ile bir alakası yokmuş.’ Bunlara da televizyonlarda bu imkânları veriyorlar.”

ACİZ VE ZAVALLI

Erdoğan, “Trump’ın ‘20 mil’ diyerek ifade ettiği o 30-32 kilometrelik derinlik, onun üzerinde yaptığımız çalışmalar ve hizmetler hepsi bu bölgede durumumuzun ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Bunu bilmeyecek kadar bunlar aciz ve zavallı” dedi.

MİLLET KARAR VERDİ NEYİ DEĞİŞTİRİYORSUN

Erdoğan, 3 Kasım 2002 milletvekili seçimlerinden başlayarak, girdikleri bütün seçimlerin oy oranlarına dikkati çekerek, “2017 Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi halk oylamasında yüzde 51,5 oy oranıyla milletimizin takdirini kazandık. Şimdi birileri ‘bunu değiştirelim’ diyor. Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş. Neyi, kime soruyoruz? Biz millete sorduk. Arkada ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazacak. Sen egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu kabul etmiyorsun ki. Senin dünyanda senin kitabında egemenlik kayıtsız, şartsız malum çevrelere, dağdakilere aittir. Onlarla omuz omuza gezersin ondan sonra da aldığın oyla ‘Bak seçim kazandık’ dersin. Yok, bunu kimse yutmaz” şeklinde konuştu.

BELEDİYE MECLİSLERİ CUMHUR İTTİFAKI’NDA

Başkan Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak 51,6 oy oranına, AK Parti olarak da yüzde 44,3 oy oranına ulaştıklarına işaret ederek seçimin bir yenilgi olmadığını söyledi. Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu seçimlerin en çok tartışılan yerleri hiç şüphesiz Ankara ve İstanbul seçimleriydi. Bunların konuştuğu ne? Hep işlerine geleni konuşuyorlar. Belediye meclislerini neden konuşmuyorsun? Belediye meclislerindeki tablo açık ara önde, bunu konuşmamız gerekiyor, yani belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul’da da Ankara’da da açık ara yönetiyor.”

İstanbul’un 39 ilçesinin 24’ünde AK Parti, birinde MHP, sadece14’ünde CHP’nin belediye başkanlığı kazandığını belirten Başkan Erdoğan, “Bunları neden konuşmuyorsunuz? Arkadaşlar, bunu gündemde tutmamız gerekiyor, milletimizin bunları görmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.