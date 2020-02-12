Başkan Erdoğan: Trump ile görüşme her an olabilir!

Başkan Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin ile yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Şu anda İdlib'de devam eden süreci putinle değerlendirdik bu değerlendirmede karşılıklı askerlerimizin rejim güçlerinin hatta rusyanın vermiş olduğu hasarlar konusunu ele aldık bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiyede dışişleri savunma istihbaratın moskovada bir araya gelmeleri konusunda mutabakata vardık en kısa sürede görüşmeleri yapacakar."

ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme olacak mı sorusuna Başkan Erdoğan T"rump'la görüşme her an olabilir" yanıtını verdi.

(Kadir Şeker olayı) Orada insani, vicdani bir tavır ortaya koydu. Süreç yargıdadır.

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