Başkan Erdoğan TOBB Genel Kurulu'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz 17 yıldaki istikrar ve güven ikliminde gerçekleştirdiğimiz başarılar, bize önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atabileceğimize işaret ediyor." dedi.

"Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor"

"Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor, bunun farkındayız." diyen Erdoğan, "Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13,7 düzeyindedir. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 60'ın üzerindeydi. Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik gayri samimi açıklamalarla bir psikolojik olumsuz hava oluşturmanın gayreti içindedir." ifadelerini kullandı.

Terör örgütüyle el ele olanlarla ittifak halinde olmayacaklarını belirten Erdoğan, "Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. İşte onun için 'Türkiye ittifakı' dedik, onun için 'Cumhur İttifakı' dedik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi, ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. Seçimin birkaç ay öncesinde, geçmişte de olduğu gibi, patates soğan meselesini ne ile izah edeceğiz? Bunların hepsi bir siyasi müdahale anlayışı değil midir?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2,5 milyonluk bir ilave istihdam için 'Burası Türkiye, burada iş var' sloganı ile yola çıktık. Öncü veriler bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik bir artışa işaret ediyor. Bu, yeniden yükselişe geçtiğimizi göstermesi bakımından önemli bir rakamdır ama yeterli değildir." şeklinde konuştu.

"17 yıldır yazdığımız başarı hikayesini büyütmek hepimizin elinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet ve iş dünyası olarak 17 yılda yazdığımız büyük başarıyı ve bu başarı hikayesini devam ettirmek hepimizin elindedir." dedi.

"Tüm göstergeler yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ediyor"

Tüm göstergelerin yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ettiğini ifade eden Erdoğan, "Kur, faiz ve enflasyonu mutlaka hedeflerimize uygun seviyelere indirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Kısa vadeli bir çözüm olarak tanzim satış formülünü geliştirdik. Bu konuyla ilgili daha köklü çözüm hazırlıklarımız da sürüyor." ifadelerine yer verdi.

"Herhangi bir yatırımcının önüne engel çıkartan karşısında bizzat şahsımı bulur"

Erdoğan, "Bu ülkede ister uluslararası ister milli olsun, herhangi bir yatırımcının önüne engel çıkartan karşısında bizzat şahsımı bulur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık onların numaralarını çözdük, nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Şifreler çözülmüştür. Bundan sonra artık öyle çok can yakıcı dalgalanmaların ortaya çıkması kolay kolay mümkün değildir." şeklinde konuştu.

Arpa alım fiyatının yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlendiğini açıklayan Erdoğan, "TMO tarafından geçen yıl ton başına 1050 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur." diye knouştu.

(AA)