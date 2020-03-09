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Başkan Erdoğan, Stoltenberg'in elini 'korona' diyerek sıkmadı

Başkan Erdoğan, Stoltenberg'in elini 'korona' diyerek sıkmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Toplantının ardından Stoltenberg'in Başkan Erdoğan ile el sıkışmak için hamle yapması ve tam bu esnada, Başkan Erdoğan'ın da elini geri çekerek 'korona' demesi salondakileri ve Stoltenberg'i gülümsetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. 

AA'nın aktardığı habere göre, görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi. 

Toplantının bitiminde Erdoğan ve Stoltenberg ayağa kalktı ve bu esnada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Başkan Erdoğan ile el sıkışmak için hamlede bulundu. Başkan Erdoğan'ın ise elini çekip gülümseyerek "korona" demesi salondakileri ve Stoltenberg'i gülümsetti. 

İşte kameralar yansıyan o anlar...


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