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  3. Başkan Erdoğan, soruya gülerek yanıt verdi: Macaristan'a uğramadan giderler

Başkan Erdoğan, soruya gülerek yanıt verdi: Macaristan'a uğramadan giderler

Macar gazetecinin "AB'den destek gelmezse kapıları açacak mısınız? sorusuna Başkan Erdoğan, "Baktık ki bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açtığımız zaman nereye gideceği malumdur. Ama Macaristan'a uğramadan giderler, bunu zaten onlar da biliyor" sözleriyle gülerek soruya yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile ortak basın toplantısında bir araya geldi. Açıklamalarının ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KAPILARI AÇACAK MISINIZ"

Macar gazetecinin, "Avrupa Birliği'nden deestek gelmezse, mültecileri Avrupa'ya gönderecek misiniz?" sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize bir söz var. Bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Baktık ki bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açtığımız zaman nereye gideceği malumdur. Ama Macaristan'a uğramadan giderler, bunu zaten onlar da biliyor. " diye yanıt verdi.

"TÜRKİYE'YE DESTEK VERİLSİN"

Erdoğan'ın bu sözlerine Macaristan Başbakanı Viktor Orban da gülümseyerek karşılık verdi. Ardından söz alan Macaristan Başbakanı, Türkiye'ye mülteciler için daha fazla destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.


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