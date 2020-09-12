Başkan Erdoğan: Size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını görmezden gelen ve Türkiye’yi sahillerine hapsetme girişimini AB’nin gündemi haline getiren ülkelere sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yanıt verdi. Erdoğan paylaşımında, belediye başkanlığı döneminde, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya yer verdi. Erdoğan’ın paylaştığı videoda, “Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz” ifadeleri yer aldı. Erdoğan’ın paylaşımı kısa süre içinde büyük beğeni topladı.

ATANAMAYAN NAPOLYON

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın geçmiş yıllarda yaptığı ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamaya dair görüntülere Twitter hesabında yer verdi. Altun, “O günden bugüne, Sayın Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı, tuzak kuranların başına geçirdi. Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye’ye liderlik etmeye devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu. Bir diğer paylaşımında ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki gösteren Altun, “Hangi Macron’u kınayalım? Akdeniz seferine çıkan ‘atanamayan Napolyon’u mu” ifadelerini kullandı.

SANCHEZ’LE GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel meseleler değerlendirildi.

ERTUĞRUL GAZİ’Yİ ANDI



Başkan Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, “Ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

YASSIADA’DA 12 EYLÜL PANELİ



Başkan Erdoğan, 12 Eylül askeri darbesinin yıldönümünde Adalet Bakanlığı’nın düzenleyeceği “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu”nun açılışına katılmak için ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak yeniden düzenlenen Yassıada’ya gidecek. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakan Tansu Çiller ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da katılacak.