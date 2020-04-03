Başkan Erdoğan: Siyasi hesap yapanı vicdanlar unutmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanları ile video konferansta bir araya geldi. Bazı belediyelerin yasaya aykırı olarak bağış toplamasına ve Milli Dayanışma Kampanyası’na yönelik karalama faaliyetlerine değinen Erdoğan, “Korona salgınıyla mücadeleyi sulandırmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi. Erdoğan, “Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları, mahşeri vicdan asla unutmayacaktır. 81 milyonun yararına olan böyle bir projeyi sabote etmeye çalışmak gafletten ötedir. Buradan herkesi tekrar bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMAYIN



Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “Belediyelerimizin, halkımızın günlük yaşamı için yaptığı yatırımlar bizim için çok önemli. Gıda ve temizlik ürünlerinin vatandaşa ulaştırılması konusunda titiz davranmalıyız. Yaşlı ve öğrenciler başta olmak üzere evden çıkmamasını istediğiniz vatandaşlarınızın isteklerine yardımcı olmalıyız. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşları asla yalnız bırakmamalıyız.” “Bugünler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve şehirlerimize yaptıklarımız ve hizmetlerimiz kalacaktır. Gelişmiş ülkelerin bile peş çoğu kriz karşısında çökerken, Türkiye hemen her alanda kendi ihtiyaçlarını giderecek seviyede olduğunu kanıtlamıştır. Pek çok ülkeye de onların yanında olduğunu gösteriyoruz. Tedbirlerin büyük bir bölümü doğrudan dar gelirlilere destek vermeye yöneliktir. Korona salgını ile mücadele tüm siyasi partilerin, kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir. Bu hayati bir konudur.”

EN KÖTÜSÜ FİTNE VİRÜSÜ



“83 milyonun arasına ayrılık virüsünü, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece, Korona virüsü ile mücadelemiz çok daha kolay olacaktır. Gün, ortak düşmana karşı birleşme günüdür.”

BELEDİYE BAŞKANLARINA SESLENDİ



Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüsle mücadeleyle ilgili “Türkiye’nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır” ifadesini kullandı.

İTALYA VE İSPANYA LİDERLERİNE MEKTUP



Başkan Erdoğan, Türkiye’nin tıbbi malzeme yardımı yaptığı İtalya’nın Başbakanı Giuseppe Conte ve İspanya’nın Başbakanı Pedro Sanchez Perez-Castejon’a mektup gönderdi. Erdoğan Conte’ye gönderdiği mektupta, “Milli yas ilan ettiğiniz bir günde mateminizi paylaşıyorum” dedi. Castejon’a gönderilen mektupta ise, “Hükümetinizin salgının ilk günlerinden bu yana etkin önlemler alarak, krize karşı yoğun ve başarılı bir mücadele verdiğini görüyoruz” ifadeleri yer aldı.

PROF. TAŞCIOĞLU’NUN EŞİNE TAZİYE TELEFONU



Başkan Erdoğan, koronavirüs nedeniyle vefat eden Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun eşi Didem Taşcıoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede, Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi. Bu arada Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Taşcıoğlu’’nun vefatı dolayısıyla ayrıca taziye mesajı yayınladı.

VATANDAŞI EVDE TUTUN, GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIN



Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadelede AK Parti teşkilatına “65 yaş üstünü yalnız bırakmayın, vatandaşı evde tutun, gece gündüz çalışın” talimatı verdi.

Başkan Erdoğan önceki gün gerçekleşen il başkanları toplantısında koronavirüsle mücadeleyle ilgili önemli mesajlar verdi. Basına kapalı gerçekleşen video konferans toplantısında Erdoğan, plaka sırasına göre tüm il başkanlarına söz verdi. İllerin genel durumunu ve önlemleri soran Erdoğan’ın, “Teşkilatlara sahip çıkın. Mümkün olduğu kadarıyla halkımızı evde tutun. İnsanlarımız çarşı Pazar gezerken birbirlerine bulaştırmasınlar. Kontrollü gidelim” dediği öğrenildi.

65 YAŞ ÜZERİNİ ARAYIN



Erdoğan’ın, “65 yaş ve üstü vatandaşlara iletişime dikkat edin. Hızlı hızlı arayın, gece gündüz çalışın. Evde kalmalarını sağlayın. Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz” dediği belirtildi. Bazı il başkanları illerinde bulunan vakaların çoğunun İstanbul’dan geldiğini söyledi.

KONGRELER TAKVİM İÇİNDE



Toplantıda korona nedeniyle ertelen kongre süreçleri de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kongre süreci takvim içerisine sığdırmaya çalışacağız. Sığmaması halinde takvimi biraz daha öteleyebiliriz” dediği öğrenildi.

81 İLDE ANKET ÇALIŞMASI



AK Parti Kadın Kolları, vatandaşın sorun ve taleplerini öğrenmek için anket çalışması başlattı. 81 ilde kadınlara “Halkın psikolojisi, kadınların psikolojisi ne durumda?”, “ Kadınların sorunları ve talepleri neler?”, “İllerin kendi çözüm önerileri var mıdır?” gibi sorular soruldu.

İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ 20 NİSAN’DA AÇILIYOR



Başkan Erdoğan, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi’nin ilk etabının 20 Nisan’da hizmete alınacağını açıkladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi’nin ilk etabını 20 Nisan’da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Türkiye’nin şehir hastaneleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.