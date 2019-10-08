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  3. Başkan Erdoğan: Türkiye Sırbistan'ın genelindeki yatırımları artırmaya devam edecektir

Başkan Erdoğan: Türkiye Sırbistan'ın genelindeki yatırımları artırmaya devam edecektir

Başkan Erdoğan: Türkiye Sırbistan'ın genelindeki yatırımları artırmaya devam edecektir

Başkan Erdoğan Sırbistan'da Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye Sırbistan'ın genelindeki yatırımları artırmaya devam edecektir. Türkiye'nin yegane arzusu isteği Balkanlar'ın barışıdır, istikrarıdır. " dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin eseridir. Yatırımlarımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Sırbistan'ın genelindeki yatırımları artırmaya devam edecektir. Türkiye'nin yegane arzusu isteği Balkanlar'ın barışıdır, istikrarıdır. Farklılıklarımızı zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep birlikte inşa etmeliyiz"

 

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