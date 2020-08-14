Başkan Erdoğan sert çıktı! 'Şov yapma'

Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ve AK Parti 19. Kuruluş Yıldönümü Kutlaması’nda önemli açıklamalar yaptı:

AK PARTİ: Tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran Türk milleti, 2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurarak yeni bir hamle başlattı. Bu hareket, bu dava Selçuklu’nun kalbi, Osmanlı’nın vicdanı, Cumhuriyet’in aklıdır.

MACRON ŞOV PEŞİNDE

DOĞU AKDENİZ: PKK’sından DEAŞ’ına kadar tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar. Yetmeyince 15 Temmuz’da darbe girişimine kalkıştılar. Kuzey Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Doğu Akdeniz’de yürüttüğümüz harekatlarla, cevabımızı anladıkları dilden verdik. Bugün de verdik ve kendilerine ‘Bak bizim Oruç Reis’imize sakın saldırmayın, eğer Oruç Reis’imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz’ dedik ve bugün ilk cevabı aldılar. Sahildar olmayan bir ülkenin kışkırtmasıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz. Kimse kendisini dev aynasında görmemeli, şov peşinde koşmamalı. Türkiye, Doğu Akdeniz’de ne yaptıysa meşru temellerle yapmıştır. Rum kesimi adayı tapulu malı gibi görüyor, hakkı olmadığı deniz yetki alanlarında petrol doğalgaz aramaya yönelik imtiyaz ruhsatı veriyor. Bu sahalardan bazıları ise Türkiye ile çakışıyor. Hukuksuz adımların bir başkası da ülkemizi Antalya körfezine hapsetmektir. Türkiye olarak Yunanistan ile sorunların çözümü diplomasi masasında aradık. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ama hakkımızı da yedirtmeyiz. Türkiye’yi ve Kıbrıs Türklerini dışlayan hiçbir girişimin başarı şansı yoktur.

GÖRÜNMEYEN HANÇER



EKONOMİ: Her saldırının görünmeyen hançeri olan ekonomiyi, kur, faiz, enflasyon üçgeninde daha güçlü bir şekilde devreye soktular. Bu konuda da gereken tedbirleri alarak ekonomimizi güçlendirdik. İnşallah salgının ve etkilerinin de geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemin şahlanma dönemi olacağına inanıyorum.

Başkan Erdoğan, konuşmasında bölgesel ve küresel barış ve adalet için bütün imkanları seferber ettiklerini, en üst seviyede sorumluluklar üstlenmeyi sürdürdüklerini belirterek, 2023 hedeflerine 2053 ve 2071 vizyonuna uygun bir Türkiye’yi milletçe, el ele inşa edeceklerini vurguladı. Erdoğan, amfitiyatroya AK Parti’nin 19. kuruluş yılı için özel bestelenen “İnandığın yolda yürü” şarkısı eşliğinde girdi.

AK Parti 19. Kuruluş Yıldönümü Programını, koronavirüs önlemleri nedeniyle Mamak 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Amfi tiyatroya gelen misafirlerin ateşi ölçüldü, el dezenfektanı ve maske dağıtıldı.

TANSİYONU YUNAN YÜKSELTTİ



Erdoğan, aklıselim çağrısını yineledi: “Oruç Reis 23 Ağustos’a kadar çalışmalarını yürütecek. Yunanistan’ın ortaya koyduğu tavır art niyetlidir. Tansiyonu artıran Yunan zihniyetidir. Doğu Akdeniz’de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse, kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir.”

MERKEL VE AB İLE AKDENİZ’İ GÖRÜŞTÜ



Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk ve hakkaniyet temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

LÜBNAN’DAKİ HASTANE İÇİN TALİMAT



Başkan Erdoğan, Türkiye’nin Lübnan’da yaptırdığı ‘Sayda Türk Hastanesi’nin’ bir an önce hizmete alınması için Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nu özel temsilci olarak görevlendirdi. Görüşmeler neticesinde, hastanenin en kısa sürede hasta kabulüne başlaması için hazırlıklar başladı.

4 ilden, 5’i ilçe 3’ü belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. 31 Mart’tan bugüne kadar 15 farklı ilden, toplamda 31 belediye başkanı AK Parti’ye geçiş yaptı.

TOPLU EĞLENCEYE BİRAZ ARA VERİN



Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda pandemi konusunda uyarılarda bulundu: “Koronavirüs salgınında temizlik, maske ve mesafeyi tüm milletimden korumayı ve sahiplenmeyi istiyoruz. Kim ki bu noktada hastane odalarına düşer, vefat eder; bunlar bizi yaralar. Maskeyi taktığını söyleyen çenesinin altına koymuş; bu olmaz. Toplu yerlerdeki eğlencelere ara verin. Herhalde hastane yataklarında komada yatmaktansa eğlenceye ara vermek daha evladır.”

15 TEMMUZ’LA YÜZLEŞECEK



Erdoğan, “AK Parti 19 yıl boyunca neyi başardıysa CHP’nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardı. CHP Genel Başkanı, 15 Temmuz’da milletin gururuna ortak olmak yerine, yine kışkırtmayla bunu gölgelemeye çalıştı, ne kadar kaçarsa kaçsın bu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacak” dedi.

KADINLARIMIZIN İFFETİNE YÖNELİK SALDIRIYA ASLA İZİN VERMEYİZ



Başkan Erdoğan, AK Partili kadınlara hakaret eden yazar Abdurrahman Dilipak’a isim vermeden sert tepki gösterdi:

“Biz bu toprakları kadın, erkek hep birlikte vatan yaptık. Bu devleti hep birlikte kurduk. İstiklal harbinde kadınların rolü neyse 15 Temmuz’da da kadınların rolü aynıdır. AK Parti’nin kadınları için, ‘AKP’nin papatyaları’ gibi yaklaşımlarla, ‘Yeşil sermaye’ gibi yaklaşımlarla ben ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle, bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarları noktasında da, tüm kadın kollarım ve tüm kadınlar adına kendilerini kınıyorum. Eğer, AK Parti’nin Genel Başkanı, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, bu dünyada da ebedi alemde de rabbimize hesabını veremeyiz.”

ÇİRKİN İFADELER KULLANDI



“Son dönemde özellikle yürütülen bazı tartışmalara nokta koymanın zamanının geldiğine inanıyorum. Yıllardır gerek kalemi gerekse aktivizmiyle bu millete hizmeti geçmiş kimi isimler, kendilerine asla yakıştıramadığımız çirkin ifadelerle tartışmanın içinde yer almıştır. Biz her türlü fikre, eleştiriye, teklife ve mücadeleye saygı gösteririz. Ama kadınlarımızın onuruna, haysiyetine, iffetine yönelik en küçük bir saldırıya da müsaade etmeyiz.”

SAYGISIZLIK TELAFİ EDİLMELİ



“Adı, unvanı ne olursa olsun; birilerinin edebimizin el vermeyeceği ifadelerle AK Partili kadınlarımıza istiskal etmesine asla sessiz kalamayız. Yapılan bu saygısızlığın en kısa sürede telafi edileceğine bir daha da tekerrür etmeyeceğine inanıyoruz. Aile kurumunu zayıflatacak hiçbir işin içinde yer almayız.”

“Tweet’le kadın kollarımın başında olanlara, ‘İstifasını vermesi gerekir’ demek; kimsenin haddi değildir. Sizden icazet almaya ihtiyacımız yok. Ne kadına şiddetle mücadelemizin şiddete uğratılmasına ne de bir grusur aile kavramını zayıflatmasına izin veririz.”