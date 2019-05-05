Başkan Erdoğan: Seçim yenilensin, millet rahatlasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Genel Kurulu’nda İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ana muhalefet temsilcilerinin YSK’yı tehdit ettiğini belirten Erdoğan, “Ben bir şeye üzülüyorum. YSK Başkanı ‘Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz’ demiyor” dedi. Başkan Erdoğan YSK'nın beklenen kararıyla ilgili de, “Ortada bir şaibe, yolsuzluk var ve bunun ortadan kaldırılması hem YSK’yı aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir” diye konuştu.

CHP, YSK’YI TEHDİT ETTİ

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Yolsuzluklarla, hukuksuzluklarla 31 Mart’ı kurban etmek istemiyorum. Ana muhalefetin birkaç temsilcisi ne diyorlar? Kime diyorlar? YSK’ya. “Kızılay’a çıkamazsın” diyorlar. Tehdit ediyorlar. Değerli arkadaşlar, Anayasa’nın 138’inci maddesine bu tamamen aykırıdır. Bırakın bu şekilde bir uyarıyı, imada dahi bulunamazsınız der 138’inci madde.”

NEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Ben de burada bir şeye üzülüyorum. Şu anda YSK’nın Sayın Başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba yazılı açıklama yapmak suretiyle, siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz demiyor. Vatandaşım bana soruyor bu seçim yenilenmeli. Dünyanın her yerinde yarım puan 1 puanla olan yerlerde bile seçimler yenilenmiştir. 1970’lerde buna benzer bir YSK bu tür karar almıştır. Kaldı ki burası bir kasaba değil İstanbul.”

Hakkım olmayan seçimi almak için çalışmam

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bizim şu anda buradaki gayretimiz sadece YSK’nın bu şaibeyi ortadan kaldıracak milli iradeye bu zemini hazırlamaktır. Bizim hayatımız desteğini ve gücünü milletinden almayan güçlerle mücadele ile geçmiştir. Tayyip Erdoğan’ın hakkı olmayan bir seçimi almaya çalıştığını iddia etmek bize yapılmış en büyük bühtandır.”

BU BiR BEKA MESELESİ

Erdoğan şöyle devam etti: “Kandil’den nasıl talimatların verildiğini gördünüz. Daha şimdi bile söylediklerini, 'Kürdistani heyetlerimiz kazandı' diyor. Söyleyen kim; eş başkanları. Biz bunu kabul mü edeceğiz? Beka meselesi ortadayken ‘Kürdistani’ sözlerine sesimizi çıkarmayacak mıyız? Önünde sonunda büyü bozulacak, takke düşecek kalplerdeki ifşa bulacaktır. Bunların gerçek yüzü ortaya çıktığı zaman milletimiz çevrilen tezgâhı da daha iyi görecektir. Aynı çevreler Gezi olaylarını milletimize ağaç sevdası diye yutturmaya, PKK’lı teröristleri çiçek çocuk diye yutturmaya çalışmışlardı.”

Odaların kilitlerini söktüler

Erdoğan, “Başkanvekillerinin odalarının kilitlerinin göbeklerini sökecek kadar saygısı olamayan bir çalışma var. Genel başkanları hak, hukuk, adalet diyor. İstediğiniz şeyler size sunulduğu zaman mı hak hukuk adalet olacak?”

Gerçek yüzleri ortaya çıkacak

CHP’ye eleştirilerde bulunan Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Milletimizin hakkı söz konusu olduğunda yedi düvele karşı durmaktan çekinmedik. CHP’nin gerçek yüzünü milletten saklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 52 ALMIŞTIR

Cumhur İttifakı’nın yüzde 52’yle kabul gördüğünü belirten Erdoğan, “Sayın Bahçeli ile bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz” dedi.

CHP’nin de içinde olduğu bazı kesimlerin FETÖ’nün hain darbe girişimine 'tiyatro' dediğini hatırlatan Başkan Erdoğan, “Şimdi de aynı çevreler 31 Mart seçimleri üzerinden yeni hayaller kuruyorlar” dedi. Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Cumhur İttifakı yüzde 52 almıştır beyler… Vesayetçilerin, cuntacıların darbecilerin içerideki ve dışarıdaki tuzaklarını bozduk, bu sinsi tuzağı da bozacağız inşallah.”

SAYIN BAHÇELİ’YLE YOLA DEVAM

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhur İttifakı yeni dönemin lokomotifi olmayı sürdürecektir. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Biz Sayın Devlet Bahçeli ile nasıl şimdiye kadar geldiysek bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Ekonomiden adalete kadar her alanda yapısal reformların hazırlıklarını yapıyoruz. Kur üzerinden ekonomimizi çökertme hesapları devam ediyor olsa da artık kontrol bizim elimizdedir. Ağustosta yaşananların bir daha yaşanmamasını sağlayacağız. Asla yeni bir yıkıcı patlamaya izin vermeyeceğiz. İhracatta 36 milyar dolarla geldik. Şimdi 170 milyar dolar sınırındayız.”

2,5 MİLYON KİŞİYE iSTİHDAM

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “İş dünyası ile 2,5 milyon istihdam konusunda anlaştık. Biz gereken teşviki vermeye hazırız. Yatırımcıları cesaretle harekete geçmeye çalışıyorum. Şimdi MÜSİAD olarak bizim üye sayımız ne kadar 11 bin olduğuna göre MÜSİAD’ın her üyesi en az 2 ya da 3 tane istihdam yapması lazım. Yukarıda da bunun faydalarını size ayrıca anlatırım. Sizin de örnek olmanız lazım.”

Azez şehidine rahmet

“Azez’de maalesef bir yüzbaşımız şehit oldu, bir binbaşımız yaralı. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.”