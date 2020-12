Başkan Erdoğan: Saygılı olanlarla hareket ederiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan “Biz herkesle egemenliğimize, haklarımıza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla birlikte hareket etmeye hazırız. Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak kabul ettirdiğimize inanıyorum. Bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır. Önümüzde kat etmemiz gereken çok mesafe vardır. Proje ve icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. 2021 yılı söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır” dedi. Erdoğan şunları söyledi:

KAÇIRAMAZLAR



“Kimi eksikler ve yanlışlar yok mudur? Elbette vardır. Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlıkları görmezden gelenlerin ipliklerini pazara çıkarmakta kararlıyız. Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz.”

ZİHNİYETLERİ SEFİL



“Karadeniz’de bulduğumuz doğalgaza sevinemeyecek kadar bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. İki yıl sonra altın madenimizi çıkarttığımızı görecekler. Ülkemizin büyüklüğünden insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedefine ulaşacaktır.”

176 MİLYON TL TASARRUF



Açılışı yapılan Ankara-Gölbaşı Şehir Geçişi ile zaman ve akaryakıttan yıllık 176,1 milyon lira tasarruf sağlanacak, ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahatlayacak.

YENİ KÜRESEL MİMARİDE HAK ETTİĞİMİZ YERİ ALACAĞIZ

Türkiye’nin koronavirüs salgınına altyapı bakımından en güçlü olduğu dönemde yakalandığını belirten Başkan Erdoğan, şunları söyledi: “18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde daha iyi görüyoruz. Dünya koronavirüs salgını ile başlayan sağlık krizinin daha derin ekonomik ve siyasi sarsıntılara evirildiği bir süreçten geçiyor. Türkiye bu döneme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomik olarak hazırlıklı olduğu bir dönemde yakalanmıştır.”

SENARYOLAR BOŞA ÇIKTI

“Bunca yıldır devreye sokulan vesayet, darbe, suni kriz senaryolarının önümüze takoz olarak koyulma senaryoları işe yaramamıştır. Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır. Tüm hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme Türkiye’nin gücünü ve önemini göstermektedir.”

YERLİ OTOMOBİLE YERLİ LİTYUM PİL



Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin enerji üretiminde atağa geçtiğini belirten Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “Karadeniz’deki Tuna 1 Kuyusu’nda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük keşif gerçek potansiyeli ortaya koymuştur. İnşallah bu keşiflerle ülkemizin dışa bağlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahibiz. Bor yatakları lityum da içeriyor.”

TABLET, TELEFON...

“Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu buradan temin etmeyi planlıyoruz. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayarlarda bu lityum kullanılacaktır. Ayrıca tesisten temiz su temin edilecek.”

BORDAN YILLIK 600 TON ÜRETİM



Eskişehir’in Seyitgazi İlçesi’nde kurulan Eti Maden Tesisleri’nde tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretecek tesis kapasitesini 600 tona çıkaracak.