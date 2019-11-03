Başkan Erdoğan Şanlıurfa sınır hattında... Vatandaşlardan sevgi seli

Şanlıurfa'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Valiliğin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçti. Belediyede terör örgütünün havan ve roket mermileriyle yaptığı saldırılarda şehit olan Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed bebeğin ailesi ile görüşen Başkan Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.

Belediye binasının çıkışında kent merkezinde yaya olarak dolaşan Başkan Erdoğan, vatandaşları selamladı. Burada Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, "Baba" ve "Reis" diye seslendiler.

(İHA)