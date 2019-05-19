Samsun'da tarihi gün! Başkan Erdoğan: Her gün bir tuzağı bozuyoruz

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bugün, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayarak 29 Ekim 2023'e kadar sürecek bir dizi 100'üncü yıl etkinliğine başlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onca derin acıya rağmen milletimiz hiçbir zaman düşmanına benzemek gibi bir yanlışın içine düşmemiştir. İhanetlerin en büyüğüne verdiğimiz cevap sadece tehcirden ibarettir. Tarihin ve arşivlerin ortaya koyduğu gerçeklere rağmen bir asırdan fazladır bizi suçlayanlar, insanımızın yaşadığı zulümleri ısrarla görmezden geliyorlar." diye konuştu.

"Daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz"

Erdoğan, "Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 hedeflerimize bağlıyız ve takibini her alanda sıkı şekilde yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde özel bir ekip kurduk." ifadelerini dile getirdi.

Erdoğan, "Birileri hala döviz kurunu, faizi, enflasyonu, uluslararası piyasalarda aleyhimizde oluşturulan havayı, gizli açık ambargoları, yaptırım tehditlerini, hukuksuz nice işlemleri kendi mecrasında yürüyen işler gibi görüyor olabilir. Ama biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.

LİDERLER TÖRENDE

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında Tütün iskelesi önünde düzenlenen resmi tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile kabine üyelerinin katılımıyla başladı. Törene Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'de katıldı.

(AA)