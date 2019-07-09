Başkan Erdoğan: S-400'lerin yolculuk hazırlığı devam ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi’ne katılmak üzere Bosna Hersek’e gitti. Bosna’ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur ama yolculuk hazırlığı sizin de ifade ettiğiniz gibi yükleme çalışmaları, bunlar sürüyor. Bizim kendileriyle zaten mutabık kaldığımız tarih, tarihler bunların hepsi var."

YERİ PLANLANIYOR

Erdoğan şöyle devam etti: “Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağını, bu konunun sorumluluğu da Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığımız onlara ait. Onlar planlamayı yapıyorlar, yapacaklar ve bizim önümüze de getirecekler. Ondan sonra da zaten -uçakla gelecekler biliyorsunuz- bu gelen S-400’ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz ve dünyamız için hayırlı olsun diyoruz.”

Tatilden önce turlar bitecek

Partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantılarla ilgili değerlendirmeleri sorulan Erdoğan şunları söyledi: “Meclis kapanmadan biz bu turları tamamlamış olacağız. Ağustosla birlikte teşekkür ziyaretleri ağırlıklı büyükşehirlerden olmak üzere başlayacak ve illerimizi dolaşarak, hem bazı açılış törenleri hem teşkilatımızla bir araya gelmek suretiyle yapacağımız toplantılar var."

Akdeniz’de kararlıyız

Doğu Akdeniz’deki son durumla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Erdoğan, Türkiye’nin sondaj gemilerinin arama, tarama çalışmalarıyla koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettirdiğini söyledi. Erdoğan, “Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum” diye konuştu. Şu anda Türkiye ve KKTC’nin süreci aynı kararlılıkla devam ettirdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Yunanistan’da seçim oldu ve Sayın Miçotakis kazandı. Arzumuz, isteğimiz Ege’de, Akdeniz’de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım.”

Kimse bize kabile devleti muamelesi yapamaz

Başkan Erdoğan, Saraybosna’daki Butmir Askeri Üssü’nde görev yapan Türk askerlerini ziyaret etti. "Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Sıradan bir millet değiliz. 21 milyon kilometrekare topraktan 780 bin kilometrekareye gelmiş, toprak nedir, bunu çok iyi bilen bir milletiz. Bize kimse kabile devleti muamelesi yapamaz."