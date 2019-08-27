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Başkan Erdoğan temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitti

Başkan Erdoğan temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için beraberindeki heyetle Rusya'ya hareket etti. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Erdoğan'ın ziyaret kapsamında bir dizi temaslarda bulanacağı bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için "ANK" uçağı ile Rusya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Rusya'ya gitti.

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından ziyarete ilişkin paylaşılan basın duyurusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği ve iki liderin heyetler arası görüşmeye başkanlık edeceği belirtildi.

Temaslarda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ziyaret vesilesiyle alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacağı bildirildi.

(AA)

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