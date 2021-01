Başkan Erdoğan: Reform ve barış yılı olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Mesajında vatandaşlara güzel bir yıl temennisinde bulunan Başkan Erdoğan, 2020’de sağlık, ekonomi, kültür ve diplomasi alanında atılan önemli adımları paylaştı, salgın için bir kez daha çağrıda bulundu: “Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum. Koronavirüs salgınının bir süre daha etkisini sürdüreceği anlaşılıyor. Aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz. Yurt dışında geliştirilen aşıları test işlemlerinden sonra hizmete sunacağız. Salgın ortadan kalkana kadar, ‘tamam’ diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uymamız büyük önem arz ediyor.”

ENGEL TANIMAYACAĞIZ



“2020’de savunma sanayisinden kültür ve sanata, tarımdan dış ticarete, ulaşımdan enerjiye birçok yatırımı ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşadık. Ülkemizin maruz kaldığı tabii afetlerde devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. Yeni yılla beraber son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda engel tanımadık, tanımıyoruz. 2021’de de ‘Aşkınan çalışan yorulmaz” inancıyla çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz.”

BAHÇELİ’YE YENİ YIL TEBRİĞİ



Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü, yeni yıl tebrikinde bulundu. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.