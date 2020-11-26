Başkan Erdoğan: Reform paketler halinde gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin önderliğinde yapılacak reformlara yönelik bilgiler veren Erdoğan, reformların paketler halinde Meclis’e getirileceğini söyledi. Erdoğan, “Reform ve değişim çalışmalarının merkezinde milletimiz var. Milletimiz ne istiyorsa ülkemiz için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Bütçe sonrası reformları tek tek getireceğiz, paketler halinde sunacağız” diye konuştu. Başkan Erdoğan şunları söyledi:

BÜTÇE SONRASI GELECEK



“Bütçe görüşmelerinin ardından bu doğrultuda kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz. Yatırım ikliminin ayrılmaz parçası olan hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz. Geçtiğimiz yıl kamuoyuyla paylaştığımız yargı reformu strateji belgesinde yer alan hususlarla ilgili üç yargı reformu paketi Meclis’imiz tarafından kabul edildi. Hazırlıkları süren diğer reformları da paketler halinde Meclis gündemine taşıyacağız. İnsan hakları eylem planına da en kısa sürede son halini vereceğiz.”

YERLİ AŞI EN GEÇ NİSANDA



Başkan Erdoğan yerli Kovid-19 aşısıyla ilgili, “Kendi aşımızda önemli bir yere geldik. En geç nisanda uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Tüm platformlarda aşının insanlığın ortak malı olması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

O SÖZLER RENCİDE ETTİ



Başkan Erdoğan, Bülent Arınç’ın sözleriyle ilgili “Teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir” dedi.

Başkan Erdoğan, Bülent Arınç’ın açıklamalarıyla ilgili, “Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. Peki yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli” dedi. Erdoğan şunları söyledi: “Neymiş, filancalar filancalar niye hapisteymiş. Diyarbakır’da yaz-kış demeden oturan annelerin hakkını kim teslim edecek? Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun denilen kişi, bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucudur. Birilerinin çıkıp sanki Türkiye’de hiçbir şey yapılmamış her şey eski haliyle sürüyor da sadece kendileri gerçekleri söyleyebiliyor gibi bir eda ile konuşmalarını kabul edemeyiz.”

GİZLİ PAZARLIK YOK



“Cumhur İttifakı en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneğidir. Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir.”

GEMİMİZE TACİZİN GEREĞİ YAPILACAK



Başkan Erdoğan, Türk gemisine yönelik hukuk dışı aramaya ilişkin “En son yine bir sivil gemimize Libya’ya insani ihtiyaçları karşılayacak sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Bunun da kaptanı bir Yunan. Gemiye girdikten sonra da sivil mürettebatı da bunlar maalesef taciz ettiler. Tüm bunlar video kayıtlarıyla tespit edildi. Gerekli olan yerlere gönderildi, gönderilecek” diye konuştu.

ÖĞRETMEN BİZİM BAŞIMIZIN TACI



Başkan Erdoğan “CHP’nin başındaki zat, ‘hâlâ bu iktidarın peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmem demem’ diyerek faşizmin en sefil örneklerinden birini, hem de Öğretmenler Günü’nde tekrar sergilemiştir. Yahu haddini bil. Bir taraftan biz başöğretmenin kurduğu partiyiz diyeceksin, öbür taraftan kalkıp öğretmenlerimize saygısızlık yapacaksın. Bay Kemal şunu bil; öğretmenler bizim başımızın tacıdır” diye konuştu.