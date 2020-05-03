Başkan Erdoğan paylaştı... İşte İstanbul'un 2 kalıcı pandemi hastanesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeşilköy ve Sancaktepe'de yükselen 1000'er yataklı pandemi hastanelerine ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan iki hastanenin tamamlanması ile İstanbul'a kalıcı 2 hastane bırakmış olacaklarını ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeşilköy ve Sancaktepe'de yükselen 1000'er yataklı pandemi hastanelerine ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan iki hastanenin tamamlanması ile İstanbul'a kalıcı 2 hastane bırakmış olacaklarını ifade etti.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımında yer alan ifadeler:
Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız.