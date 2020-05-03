Başkan Erdoğan paylaştı... İşte İstanbul'un 2 kalıcı pandemi hastanesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeşilköy ve Sancaktepe'de yükselen 1000'er yataklı pandemi hastanelerine ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan iki hastanenin tamamlanması ile İstanbul'a kalıcı 2 hastane bırakmış olacaklarını ifade etti.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımında yer alan ifadeler:

Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız.

Başkan Erdoğan paylaştı! O hastaneler Türkiye'nin kalıcı eserleri olacak