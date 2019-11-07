Başkan Erdoğan: Bağdadi'nin çevresinden 13 kişiyi yakaladık

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Sayın Başbakan değerli dostum. Saygıdeğer bakanlar, kıymetli basın mensupları sizleri şahsım ve heyetim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün bu vesile ile yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerek dar çerçevede gerek heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerin ve en sonunda 10 maddelik bir anlaşmayla noktayı koyduğumuz bu görüşmelerin her iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"10 BELGEYLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRDİK"

Gerek bakan arkadaşlarımızın birbirleriyle yaptıkları ile görüşmeler gerekse bizim sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanlarımızla birlikte yaptığımız görüşmelerin gelecek için çok ciddi neticeler vereceğine inanıyorum. İşbirliğimizin ilerletilmesi için atılabilecek adımların neler olduğu üzerinde durduk. Siyasi, askeri, güvenlik ve göç konusu zaten en önemli adımlardan bir tanesi. Ekonomik, ticari, kültürel alanlarda neler yapabileceğimizin üzerinde ısrarla durduk. Eğitim, kültür, karayolu taşımacılığı, sosyal alanda imzaladığımız 10 belgeyle ilgili ilişkilerimizi güçlendirdik. Ticaret hacmimizi 6 milyar dolar seviyesine çıkarmak için sayın Başbakanla aramızda bir irade birliği var.

"ORTAK TARİH VE KÜLTÜREL MİRASIMIZDA ÖRNEK İŞBİRLİĞİ"

Sayın Başbakan Afrika'da atılabilecek adımlar üzerinde durdular. Macar makamlarının da ben işadamlarımıza gereken her türlü kolaylığı yapacağına inanıyorum. Aynı şekilde Türkiye olarak biz de Macar müteşebbislere her türlü kolayllığı sağlamakta kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Savunma sanayi alanında önümüzdeki dönemde çeşitli projeleri hayata geçirmekte kararlıyız. Ortak tarihi kültürel mirasımızın korunmasında Macaristan'la örnek bir işbirliğimiz mevcut.

"BARIŞ PINARI'NA VERDİKLERİ DESTEKTEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR ETTİ"

Maarif Vakfı'na verdikleri destek için sayın Başbakana teşekkür etmek isterim. Macaristan'ın ülkemizin AB sürecine sağladığı destek bizim için ziyadesiyle kıymetlidir. Sayın Başbakanın bu konuda vermiş olduğu desteğe her zaman için müteşekkirim. AB'nin son dönemde ülkemize karşı izlediği tutum şüphesiz ki yapıcı olmaktan uzaktır. Birllik bu tutumuyla esasen kendi çıkarlarına zarar veriyor. Türkiye'nin tam üyeliğinin birliğe katacağı değerin layıkıyla kavranması gerekiyor. Görüşmelerimizde sayın Başbakana Barış Pınarı harekatına verdiği destekten dolayı şükranlarımızı ifade ettim.

"MACARİSTAN'IN TERÖRLE MÜCADELEMİZE VERDİĞİ DESTEK"

Biz bugüne kadar aramızdaki dayanışmanın gereği olarak bu süreci sabırla atlattık. Ve şu anda yine bir güvenli bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz. Atmak istediğimiz adım bizdeki bu mültecilerin kendi evlerine, topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir. Geçenlerde BM Genel Sekreteri İstanbul'dayldı, kendisiyle görüşme yaptık. Bir uluslararası dönorlar toplantısı yapmak suretiyle bir adım atalım d edik. Kendisi bize çalışma sözünü verdi. Bundan sonraki süreci Dışişleri Bakanım bizzat yakından takip edecektir. Macaristan'ın terörle mücadelede gösterdiği ittifak dayanışması stratejik ortaklığımızın ne kadar derinlere dayandığını göstermiştir.

"ŞİMDİ EN SON 13 TANE YAKIN ÇEVRESİNİ YAKALADIK"

Bazı stratejik ortaklırın terör örgütleriyle yaptıkları görüşmeler var. Bunlar bizi ciddi manada üzmüştür. Uluslararası terörle mücadelede NATO üyelerinin böyle bir görüşmeyi yapması affedilebilir değildir. DEAŞ'a karşı dünyada Türkiye'den çok daha güçlü bir tavır koyan ikinci bir ülke yoktur. En son Bağdadi'nin ablasını Azzez'de eşiyle beraber yakaladık, şu anda bizde. Aynı şekilde eşini yakaladık bizde. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Biz DEAŞ'la mücadeleyi böyle veriyoruz ve kararlıyız.

"NE AMERİKA NE RUSYA TERÖRİSTLERİ BÖLGEDEN ÇIKARABİLDİ"

Suriye krizinde 1 milyon insan hayatını kaybetti. 12 milyon insan evlerini terketmek zorunda kaldı. AB'den bize gelen sadece 3 milyar Avro olmuşur. Biz gelse de gelmese de o varil bombalarından kaçan insanlara, bize sığınan bu insanlara her türlü desteği vermek zorundayız. İşte Barış Pınarı Harekatı dedik. Bu harekatla şu ana kadar biz mücadelemizi sürdürüyoruz. ABD ile 120 saatlik bir teröristleri bölgeden çıkarma sözü aldık, mutabakatı böyle sağladık. Ardından Rusya ile Soçi Mutabakatı yaptık. Onlarla da 150 saatlik mutabakattı. Fakat ne ABD 120 saatlik sürede ne de Rusya teröristleri o süreler içerisinde bu teröristleri maalesef bu bölgelerden çıkarabildi.

"MACARİSTAN'IN ÜYELİĞİ İŞBİRLİĞİMİZİ KUVVETLENDİRECEK"

Dünyanın 151 farklı ülkesinden biz 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. DEAŞ ve diğer teröristler var. Yakalanan DEAŞ'lılarla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor. Macaristan'ın Eylül ayında Türk Konseyi'ne gözlemci olarak katılması bizleri mutlu etmiştir. Macaristan'ın gözlemci üyeliğinin işbirliğinin daha da kuvvetleneceğine inanıyorum.

"BAKTIK OLMUYOR KAPILARI AÇARIZ"

Destek gelse de gelmese de misafirlerimize ev sahipliğini yapmaya devam edeceğiz. Ancak bizde bu söz var bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Baktık ki olmuyor kapıları açarız. Kapıları açınca nereye gidecekleri malumdur, ama Macaristan'a uğramadan giderler onlar zaten bunu biliyor.

"BAĞDADİ NE KADAR ÖNEMLİ TERÖRİSTSE KOBANİ DE ÖYLE"

Görüşmemizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunlar bunları ele alacağız. İkili ilişkilerimizde de özellikle şu anda S-400 konusu, Patriot konusu, F-35 konusu bunlar da görüşme içerisinde yer alacak konular. 100 milyar dolarlık bir ilişki hedefimiz var. Bunları konuşacağız. Hangi alanlarda, sektörlerde neler yapabiliriz. Hepsinden öte terörle mücadelede bundan sonraki süreçte beraber neler yapacağız? Bugün Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den hiçbir farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse, Mazlum Kobani de o kadar önemli teröristtir, yüzlerce insanın kanına girin birisidir. Benim görüştüğüm terörist iyi diyemeyiz. Usama Bin Ladin bu şekilde öldürülmüştü. Demek ki terör örgütünün başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor. Ortak dayanışmamız çok önemli. Stratejik ortaklığımızın gereğini yerine getirmemiz lazım. Getirmezsek bugün bizi vuran terör yarın bir başkasını vuracaktır.

"AMERİKA'YA KARŞI HERHANGİ BİR ÖN KABÜLÜMÜZ YOK"

Biz S-400'ü aldık bu iş bitti. Ama Amerika bize Patriot verecekse, şartlar uygun olması halinde Patriot alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik. Bu konuda Kongreden geçmesi lazım diyorlarsa kongreden geçirsinler, bize teklif versinler biz de değerlendirmemizi yapalım. Amerika'ya karşı şu ana kadar herhangi bir önkabülümüz olmamıştır. Dünyanın hava taşımacılığında en önemli markalarından bir tanesi olan THY bugün ihtiyaçlarının çok ciddi bir kısmını Amerika'dan karşılıyor. Geniş gövdeli Boeingler oradan alıyorlar. THY dünyada en fazla destinasyona uçan şirkettir, birinci şirkettir. Bütün bunları görmezden gelemeyiz. Buna göre adımlarımızı atmamız lazım.

"SADECE TÜRKİYE OLARAK BU İŞİN ALTINDAN KALKAMAYIZ"

Özellikle kapıları açma konusunu daha önce malum açıklamıştım. Şu anda güvenli bölgeyle ilgili çok ciddi plan ve proje çalışması yaptık. İlk hedef bu insanların kendi topraklarına, evlerine dönmesini sağlamaktır. Bunun için plan, proje herşeyi yapacaksın. Sadece Türkiye olarak bizim bu işin altından kalkmamız mümkün değil. Fakat biz Cerablus'ta örneğini verdik. Tahrip olmuş binaların bakımını yaptık, elektrik, altyapı, suyu hallettik. 365 bin kişi buralara döndü. Kendi evleri, toprakları orada. Aynı şey şu anda Tel Abyad'la Resulayn'da var. Biz diyoruz ki dönorlar toplantısı yapalım ve bize destek verilsin. Milli bütçemize para istemiyoruz. BM'nin garantörlüğünde adım atalım burada inşaatları yaparız. Dünyada müteahhitlik sektöründe bazen ikinci, bazen üçüncü sırada yer alan ülkeyiz. Bu projeyi pilot proje olarak hayata geçirelim, bu insanlar ülkelerine dönme imkanını bulsun.