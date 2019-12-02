Başkan Erdoğan NATO yolcusu

NATO'nun misyonu üzerindeki tartışmalar son dönemde yoğunlaşırken, NATO 70'inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un “NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti” değerlendirmesi gölgesinde gerçekleşecek NATO toplantı 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek. Zirveye günler kala Türkiye'nin Baltık devletleri ve Polonya için hazırlanan Savunma Planı'na onay vermediğinin ortaya çıkması ittifak içinde yeni bir gerilim kaynağı olmuştu. Ankara, bu kararı, YPG'nin tehdit olarak tanımlandığı Türkiye Savunma Planı belgesinin yayımlanmasına, ABD'nin de aralarında olduğu 8 müttefikin izin vermemesi üzerine almıştı. Türkiye'nin Savunma Planı belgesinin yayımlamasının PYD/YPG ile iş birliği yapan ABD açısından ciddi bir sorun oluşturabileceği değerlendirmesi yapılırken Türkiye kendisi için hazırlanan planı onaylanmadan başka planı onaylamaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. Öte yandan, NATO zirvesi öncesi Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa; Suriye konulu 4'lü liderler zirvesi kapsamında Londra'da bir araya gelecek.

(İHA)