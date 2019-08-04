Başkan Erdoğan müjdeyi veriyorum dedi ve açıkladı

"Faizler daha da inecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Müjdeyi veriyorum enflasyon da düşecek, bunu da göreceksiniz." şeklinde konuştu.

"Ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarınızı tıkayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Geçmişi utanç verici duruşlarla dolu böyle birisinin bugün sanki hiçbir şey olmamış gibi karşımıza geçip 'Milli gelir 10 yıldır hep aynı yerde' demesi arsızlıktan öte bir sinsiliktir." dedi.

(AA)

Erdoğan, "Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp, işine gücüne bakmalıdır." ifadelerini kullandı.