Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 'Birkaç ay içinde üreteceğiz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nden konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Başkan Erdoğan, "Askerlik insanlık tarihi kadar eskidir. Biz dünyanın en güçlü ordularını, en büyük devletlerini kurmuş bir milletiz. Bunun için de tarihimizin her döneminde savaşa hazır olmamızın nedenini çok iyi biliyoruz. Teknik, taktik ve stratejik üstünlüğü sağlamadan, barıştan söz etmek suya ya da havaya yazı yazmak gibidir. Buradaki hoca ve komutanlarımızın daha yakından bildikleri gibi tarih boyunca bizim milletimize asker millet ya da ordu millet denmiştir. Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır." dedi.

15 Temmuz, ister siyasetçi ister asker ister hoca hangi kılığa girerse girsin milletimizin dostunu, düşmanını hiç tereddütsüz ayırt edebilme ferasetine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında değil, doğrudan kaynağında karşılayabilme gücüne ulaşmış bir ülkedir"

"BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE ÜRETECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı, şimdi biz İHA'mızı, SİHA'mızı da üretiyoruz, şimdi onların çok daha kalitelisini de birkaç ay içerisinde üretir hale geleceğiz. Ülkemize savunma sanayii ile ilgili örtülü ambargo uygulayanlar bu işin çaba, azim işi olduğunu anlayacaklar. İşte yüzde 20 yerliden başladık şimdi yüzde 70 savunma sanayii'nde yerli üretimi yapar hale geldik." şeklinde konuştu.