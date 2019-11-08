Başkan Erdoğan, peygamber ocağına dikkat çekti: Bunun benzeri dünyada yok

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Rabbime hepimizi peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa veladetinin bir seneyi devriyesine daha kavuşturduğu için hamd ediyorum. Miladi 571 yılında dünyayı teşrifleriyle tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olan sevgililer sevgilisi peygamber efendimize salat ve selam gönderiyorum. Allah'ın selamı Hz. Muhammed Mustafa'nın ve ehlibeytinin, 14 asırdır hak yoldan ayrılmayan tüm müminlerin üzerine olsun diyorum. Bu kutlu gece boyunca okunan ayeti kerimelerin ve salavatı şerifelerin, yapılan duaların, kılınan namazlmarın Allah katında kabul olmasını diliyorum. İlayı kelimetullah uğrunda canlarımızı feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizin her birine ülkem ve milletim adına şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Mevlam bizi de şehitlerimizin yolundan sırat-ı müstakimden ayırmasın.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Böyle anlamlı gecede Suriye'de Mehmetçiklerimize, Suriye Milli Ordusu'na Rabbimden yardım niyaz ediyorum. Bugün manevi hazinelerle, müjdelerle dolu bir geceyi hep birlikte idrak ediyoruz. Samimiyet, gözyaşlarıyla yapılan duaların Hak katında inşallah geri çevrilmeyeceği, bereketli bir iklimi teneffüs ediyoruz. Rabbim mubarek geceyi hakkıyla, layıkıyla, manası ve ehemmiyetine uygun bir şekilde idrak etmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Peygamberimizin edep, hürmet, hüşu ve heyecanla yadedilmesine vesile olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza, sayın başkana şahsım ve milletim adına ayrıca teşekkür ediyorum. Aile müessesesinin çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğu günümüzde peygamber ve aile temasını seçtikleri için de başkanlığımızı tebrik ediyorum.

"GÜLÜN KOKUSU, RENGİ GÜZELLİĞİ BİZE ONU HATIRLATIR"

Türk milleti olarak en çok ona hürmet eder, onu özleriz. Sözlerin en güzeliyle yine en çok onu anarız. Şiirlerin en güzeelini onun için yazar, onun için okuruz. Dualarımıza onun adıylabaşlarız. El emeği, göz nuru olan en kıymetli ilim ve sanat eserlerimizi ona ithaf ederiz. Çiçeklerden en çok gülü sevmemiz, rengi, kokusu, güzelliğiyle onu hatırlattığı içindir. Ona duyduğumuz derin muhabbet isimlerimize yansır. Erkeklerimiz Ahmet, Mahmut, Mustafa, Mehmet'tir. Mehmet oluşu da edebindendir. Aslında Muhammettir ama yumuşatılmıştır, bir saygısızlık olmasın diye. Ona hürmeten ordumuza peygamber ocağı, bu ocakta yetişen yiğitlere de Mehmetçik deriz. Dünyanın hiçbir yerinde bunun bir benzeri yoktur.

"MÜSLÜMANLAR OLARAK GERÇEKTEN SANCILI GÜNLER YAŞIYORUZ"

Asırlardır gök kubbemizi süsleyen ezan-ı Muhammediler millet olarak bağımsızlığımızın remzidir. Üzerinden 1400 sene geçse de veda hutbesindeki şu kutlu tavsiye bizim rehberimizdir, 'müminler sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman müslümanın kardeşidir ve böylece bütün müslümanlar kardeştirler'. Arakanlı, Suriyeli, Türkistanlı mazlumlar bizim kardeşimizdir. Hani birileri diyor ya 'Suriyeliler gitsin' asla biz buna eyvallah edemeyiz. Bizim peygamberimiz unutmayın muhacirdi, Medine müslümanları ensardı. Allah şimdi bize ensar olmayı nasip etti. Biz Allah'ın ipine, resulu ekrem efendimizin sünneti seniyesine sıkıca sarılırsak hiçbir güç bizi birbirimize düşüremez. Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz.

"NEONAZİ TERÖR ÖRGÜTLERİ MÜSLÜMANLARA HAYATI DAR EDİYOR"

İnsanı insan yapan değerler ağır bir saldırı altındadır. Baskı ve şiddetin bütün insanların üstüne adeta kara basan gibi çöktüğü bir zamandayız. İslam beldelerinden bugün sadece yetimlerin, kadınların, evladını bir kör kurşuna kurban vermiş yüreği yanan anaların feryatları yükseliyor. Kadim şehirlerimiz halkına zulmeden diktatörlerin elinde büyük bir enkaz yığınına dönüşüyor. İslam medeniyeti DEAŞ, Boko Haram, Eşşebab, FETÖ, PKK gibi katil sürülerinin, meşrep ve mezhep taassubunun cenderesinde adeta bir kültürel soykırıma maruz kalıyor. Günümüzün haçlıları olan Neonazi terör örgütleri müslümanlara hayatı dar ediyor. Rabbimizin bizlere lütfu olan doğal kaynaklarımız batılı sömürgecileri zenginleştiriyor.

"DÜNYA SAADETİ VE AHİRETİN KURTULUŞU İSLAM'DADIR"

Umut ışıklarının cılızlaştığı, zulmün alevinin göğe yükseldiği bugünlerde bizi felaha erdirecek kurtuluş yolu önümüzde durmaktadır. Bu yol Allah'ın kitabı Kur'an ve onun alemlere rahmet olarak gönderdiği resülünün rehberliğidir. Onun getirdiği din adalet dinidir. Merhamet, nezaket dinidir. Onun getirdiği din selam dinidir. Barış, uhuvvet dinidir. Kız çocuklarının diri diri toprağa verildiği cahiliye toplumundan tüm insanlığa örnek olan asrı saadeti inşa eden İslam'dır. Sömürü düzenini adaletle, hakkaniyetle değiştiren yine İslâmdır. İnsanı esfeli safilinden, eşrefi mahlukata yükselten yine dini mübini olan İslâm'dır. Dünya saadetinin de ahiretin kurtuluşu da İslâm'dadır.

"O ÇOCUKLARIN, ÖKSÜZLERİN, YETİMLERİN PEYGAMBERİYDİ"

Onun hayatı sadece biz ümmeti için değil kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel örnektir. Resulü ekremin sünniyeti seniyesi müslümanlar için dünya ve ahiret saadetinin pusulasıdır. Ömrünün sonuna dek el emin olarak kalan bir peygamberin ümmeti olduğumuzu unutmamalyıız. Resulü ekrem öyle bir insandır ki kendisiyle amansız mücadeleye girenler dahi onun dürüstlüğünü, güvenirliliğini teslim etmek zorunda kalmıştır. Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, aynı samimiyeti, sadakati, emanet bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı merhameti hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor. Çünkü o sevginin, şefkatin, merhametin peygamberiydi. O çocukların peygamberiydi. Topluma yük görülen kadınların peygamberiydi. Köle pazarında meta gibi alınıp satılan mazlumların peygamberiydi. Yine o öksüzlerin, yetimlerin en çok da kimsesizlerin peygamberiydi.

"HER TÜRLÜ ASABİYETİ, IRKÇILIĞI AYAKLARININ ALTINA ALMIŞTI"

Bizim peygamberimize hakaret edenler bu incelikleri anlayamaz. Bir köşede ağlayan çocuk görürse yanına gidip gözyaşlarını silerdi. Cömertlik, tevazu, vefa gibi insanın özüne ait bütün iyi hasletler onda birleşmiş, ondan neşet etmişti. Bütün insanlığa rehber olmuş, dürüstlüğüyle yol göstermişti. Her türlü asabiyeti, ırkçılığı, taassubu ayaklarının altına almıştı. Komşuyu komşuya akraba kadar yakın kılmıştı. Emin kişiliğiyle, sade yaşantısıyla, edep ve hayasıyla insanlığa yepyeni bir hayatın kapılarını açmıştı. Ona husemet besleyenler ona en yakın dostu oldular. Rabbim bizi resulu kibriya efendimizin kutlu, mubarek aydınlık yolundan ayrılmasın diyorum. Milletimizin ve tüm ümmeti Muhammedin leyle-i mevlidini gönülden tebrik ediyorum.