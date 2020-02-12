Başkan Erdoğan: Mehmetçiğe saldıranlar belalarını buldular

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde konuştu. İdlib’de Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, “Rabbim şehitlerimizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili Habibi’ne komşu eylesin” ifadelerini kullandı.

BUGÜN AÇIKLAYACAK

Başkan Erdoğan, ayrıca şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletin her bir ferdine de sabır dileğinde bulundu. Bugün düzenlenecek grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atılacak adımları paylaşacağını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. Ciddi manada orada, özellikle de İdlib’de misliyle belalarını buldular ama yetmez, daha devam edecek. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler ve bu adımları da yarın kamuoyu ile paylaşacağım.”

SİYASİ GÖRÜŞÜNE GÖRE SANATÇIYA ÖDÜL DÖNEMİ BİTTİ

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin, yaşayan insan hazineleri bakımından dünyanın en mümbit coğrafyasında yer aldığını belirtti. “Yaşayan insan hazinelerimiz, milli kültürümüzün bayraktarları ve usta-çırak geleneğinin seçkin temsilcileridir. Ahilik geçmişte kalmış bir nostalji değil, bugün de hayatımızda yerini koruyan bir değerler silsilesidir” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “ Ülkemizde uzun yıllar sinemadan tiyatroya birçok alanda başarıdan, kaliteden ziyade ideolojik aidiyet ödüllendirilmiştir. Sanatçılar ortaya koyduğu ürünlerden daha çok siyasi görüşlerine göre baş tacı edilmiş ya da yok sayılmıştır. Kimi zaman hiçbir sanat değeri olmayan eserler yüceltilirken, milletin bağrından çıkmış sanatçıların özgün eserleri kasıtlı bir şekilde geri plana itilmiştir. Türkiye, son 17 yılda sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür, sanat ve edebiyat alanında da vesayet zincirlerini kırmıştır.”

İŞTE YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüle layık görülenleri tebrik etti. İşte ödül alanlar; ipek böcekçiliği geleneği alanında Hasan Büyükaşık, alem ustası Mahmut Efeoğlu, kemençe yapım ustası Hasan Sancak, damal bebek yapım ustası Fidan Atmaca, çini sanatı alanında Hamza Üstünkaya, telkâri sanatı alanında Suphi Hindiyerli, Çanakkale seramiği alanında İsmail Bütün, ebru sanatçısı Ahmet Hikmet Barutçugil, bitki yetiştirme ve ağaç aşılama alanında Orhun Güven, abdallık geleneği davul yapım ve icrası alanında Adem Göçer, aşıklık geleneği temsilcilerinden Maksut Koca ve Ali Rıza Ezgi, sipsi yapımı ve icracısı Mehmet Bedel ile Halime Özke, eşme kilimi dokuma ustası merhum Ümmü Balyemez.