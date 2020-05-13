Başkan Erdoğan: Maskeli ve mesafeli hayata alışmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin koronavirüsle mücadeleyi başarıyla sürdürdüğünü, yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerlediğini dile getiren Erdoğan “Salgın sonrası zihinler de yeniden yapılanma sürecine girecektir” diyerek Türkiye’nin değişime hazır olması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, kabine toplantısında yeni normalleşme kararları alındığını hatırlatarak, daha önce 7 ilde kaldırılan şehirler arası giriş-çıkış yasağının 9 il için genişletildiğini, çay hasadı için bahçelerine gidecek müstahsillere izin verilmesinden noterlerin normal çalışma düzenine dönmesine kadar insanların hayatını kolaylaştırmaya yönelik yeni adımlar atıldığını anlattı.

KURALLARA UYMALIYIZ



Erdoğan, “Önümüzdeki hafta sonunu takip eden 19 Mayıs tatilinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için 16-19 Mayıs günlerinde 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirdik. Her fırsatta altını çizdiğim gibi uzunca bir süre maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizlik, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama, kalabalıklardan uzak durma ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz.” diye konuştu.

KÖKÜ KAZINMADAN BİTMEZ



Türkiye’nin salgını tamamen bitirse bile dünyada hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmek gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Her alanda hazırlıklarımızı yaparak, belki birkaç ay, belki birkaç yıl sonra başlayacak tartışma ve dönüşüm sürecini en iyi şekilde karşılamalıyız. AK Parti olarak teşkilatlarımızla ve tüm insanlarımızla bu gerçeği anlatmalı, halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamalıyız” dedi.

MUHALEFETE SERT ÇIKTI: MEYDANI FAŞİST ZİHNİYETE BIRAKMAYIZ



Başkan Erdoğan “Salgından teröre pek çok cephede mücadele ederken muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşıyoruz” dedi.

Muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Ülke olarak salgından terörle mücadeleye, sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken, maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz.” diye konuştu.

Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından, sağlıktaki ve diplomasideki başarılarını gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “CHP’nin başını çektiği gazete ve televizyonlardan, sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak kadar bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir. Meydanı, sırf bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar vermeyi göze alabilecek kadar muvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız.”

TÜRKİYE’NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERE MESAJ: SİZİ BİR KEZ DAHA ÜZECEĞİZ



Başkan Erdoğan, hükümete yönelik eleştiriler hakkında, “Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz” dedi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.