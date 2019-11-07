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Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader'le görüştü

Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader'le görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4. toplantısına katılmak üzere geldiği Macaristan’da Cumhurbaşkanı Janos Ader’le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4. toplantısına katılmak üzere Macaristan’a geldi. Erdoğan, ziyareti kapsamında Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader’le baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmenin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la birlikte Konsey toplantısına başkanlık edecek. Temaslarda, Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Erdoğan’ın ziyareti kapsamında, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma ve belgelerin imzalanması da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi’ni ve türbe kompleksinde, Türkiye Okçular Vakfı ile Gül Baba Türbesi Mirası Koruma Vakfı tarafından düzenlenen “Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu” sergisini ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Macaristan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik ediyor.

(İHA)


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