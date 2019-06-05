Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

(AA)