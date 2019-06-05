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05 Haziran 2019 Çarşamba 23:06 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 23:06

Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

(AA)

<p>Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesinde meydana geldi. Remziye

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