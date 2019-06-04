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04 Haziran 2019 Salı 16:41 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 16:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerin bayramını kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ülkelerinin liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan Eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erdoğan ile liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulunduğu bildirildi.

(AA)

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