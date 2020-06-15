Başkan Erdoğan: Krizin anahtarı İslami iktisat

İstanbul Havalimanı’nın üçüncü pisti, devlet konukevi ve camisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Eser siyasetinin en önemli sonuçlarından birinin İstanbul Havalimanı olduğunu belirten Erdoğan, “Kimi ülkeler geçmişten gelen sömürge birikimleri, kimi ülkeler zahmetsizce elde ettikleri doğal kaynak gelirleriyle büyürken, biz kendi kalkınma modellerimizi kendimiz oluşturuyoruz” dedi. Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

İYİSİNİ YAPAN GELSİN



“Geçmişteki vizyonsuz siyaset fırsatları kullanamamıştır. Ama bu sefer böyle olmayacak. Ülkeye istikamet çizme projelerinin başarı şansı kalmamıştır. Devir hizmet devridir. Bizimle yarışmak isteyen varsa hedefini, mücadelesini bu konularda ortaya koysun. Kavga her zaman kötü değildir. Bugün Türkiye’yi dünyada güçlü kılan ne varsa hepsini çok büyük mücadeleler ve kavgalar sonunda inşa edebildik. Bizden daha iyi hizmet verecek birileri gelir milletimiz tercih ederse biz de memnuniyet duyarız. Çeyrek asır, yarım asır öncesinin Türkiye›sinin refleksleriyle geleceğin Türkiye›si inşa edilemez.”

6 BİN 230 KİŞİLİK CAMİ



İstanbul Havalimanı’nda açılışı yapılan 8 bin 70 metrekarelik alana sahip cami, bina yapısı olarak kubbe, mahfil bölgesi ve avlu olarak 3 ana bölümden oluşuyor. Camide 2 adet minare bulunmakta ve yüksekliği 55 metre olup tek şerefelidir. 6 bin 230 kişinin ayı anda ibadet edeceği camide 72 adet zeminden kubbeye doğru yükselen renkli camlar bulunmakta.

KALKIŞ İZNİ BAŞKAN’DAN



Başkan Erdoğan’ın verdiği kalkış izniyle İstanbul Havalimanı’ndaki üç ayrı pistten TK1453, TK1923 ve TK2023 uçakları aynı anda havalandı. Erdoğan kalkıştan önce pilotlarla sohbet etti, başarılar diledi.

Yeni pist sayesinde uçak iniş kalkış kapasitesi saatte 80’den 120’ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile birlikte günlük olarak ortalama 2 bin 800’den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek.

YABANCI ÜLKELERİN BAŞKANLARI AĞIRLANACAK



Yapımı tamamlanarak hizmete açılan İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evi Şeref Salonu, dinlenme odası, üç farklı salon, fuaye, iki adet konferans salonu, mutfak, ofis, basın bekleme odası, selamlama askeri odası, personel odası, bay-bayan mescit, abdesthane ve son olarak sığınaktan oluşmakta. Yabancı ülke başkanlarının da ağırlanacağı devlet konukevi toplam 3 bin 825 metrekare.

‘DURMAK YOK’ MESAJI



Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda millete hizmette asla “tamam” demeden devam edeceklerini belirtti. Erdoğan “Rabbimiz, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bize, bir işi bitirince hemen ötekine yönelmemizi emrediyor” ifadelerini kullandı.

KRİZDEN ÇIKIŞIN YOLU İSLAM İKTİSADIDIR



12. İslam Ekonomisi Konferansı’nda konuşan Başkan Erdoğan, “İnsani, ahlaki ve çevreci karakteri faizi ve sömürüyü reddeden yapısıyla İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır” dedi.

Başkan Erdoğan 12. İslam Ekonomisi Konferansı’nda şunları söyledi: “Finans sektörünün üretimi ve ticareti beslediği bir ekonomik sistemin yerini, diğer tüm sektörlerin, finans sektörünü beslediği sağlıksız ve sürdürülemez bir yapı almıştır. Aşırı finanslaşma, toplumsal ve insani maliyetlerin dikkate alınmadığı, sadece rant kaygısıyla hareket eden obez bir ekonomik model ortaya çıkarmıştır. Vaad edilenin aksine tüm dünyada gelir ve servet dağılımı gittikçe bozulmuş, ülkeler arasındaki makas daha da açılmıştır. Finans sektöründe başlayan her kriz, hızla reel sektöre de sirayet ederek yeni işsizler ordusu oluşturmaktadır.”

Bu çarpık yapının alternatifinin insanı merkeze alan, emeği yücelten, haksız kazanca müsaade etmeyen İslami ekonomi ve finans modeli olduğunu vurgulayan Erdoğan, “İnsani, ahlaki ve çevreci karakteri faizi ve sömürüyü reddeden yapısıyla İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır. Geleceğin dünyasında faize ve sömürüye dayalı mevcut ekonomik sistemin yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığa bırakacağına inanıyorum. Nitekim gelişen teknoloji ve fintek uygulamalarının İslami finans araçlarını dünya genelinde yaygınlaştırdığını görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

KREDİ KURULUŞLARINI DİKKATE ALMIYORUZ



Başkan Erdoğan, “Objektifliğini ve inandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini nazar-ı dikkate almıyoruz. Şeamet tellallarını daha önce defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğratacağız. Nitekim normalleşme takvimini hayata geçirmemizle birlikte üretim, ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı” dedi.

İSTANBUL FAİZSİZ FİNANS MERKEZİ HALİNE GELECEK



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’da yaptığı konuşmada, “Hedefimiz Türkiye’yi, gelişmiş finansal altyapısı, genç, dinamik nüfusu ve nitelikli iş gücünün yanında jeostratejik konumuyla İstanbul Finans Merkezi’nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek” dedi.