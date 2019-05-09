Başkan Erdoğan: 72 kriterden 66'sı tamamlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi Avrupa ailesinin dışına atmaya çalışanlara inat yolumuza ısrarlı bir şekilde devam ediyoruz." dedi.

"Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliğinin, 'kurucu değerlerini temsil iddiası' havada kalmaya mahkumdur." ifadesini kullanan Erdoğan, "Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız. Kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları en kısa zamanda atarak Avrupa Birliğinin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi bizim için temel önceliktir. Bu doğrultuda atılması gereken adımların gerekirse adına Kopenhag değil Ankara kriterleri deyip yola devam ederiz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sadece Türkiye'nin değil birliğin de yararınadır. Yapılan etki analizi çalışmaları bunu net bir şekilde ortaya koymuştur.

Türkiye'nin Helsinki'de resmen aday edilişinin 20'nci yılında 'Helsinki Ruhunu' tekrar canlandıracak çalışmalara ağırlık vermeliyiz.

AB üyeliği her iki tarafın da kazançlı çıktığı denklemde anlamlıdır. Kimse Türkiye'yi zararlı çıkacağı bir denklemi kabul etmeye zorlayamaz."

AA