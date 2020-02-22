Başkan Erdoğan: Putin, Macron ve Merkel ile 5 Mart'ta bir araya geleceğiz

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde yılgınlığa kapılmadık. İnsanımızın inancına meşrebine mezhebine hayat tarzına göre ayrım yapmadık Hangi görüşte olursa olsun insanları baştacı yaptık. Türkiye kardeşlikle büyüdü demokrasiyle güçlendi. Bizden önce yaklaşık 80 yılda yapılmayan hizmetlerin kat ve kat fazlasını 18 yıla sığdırmayı başarıdık Şuanda Bergama'nın en büyük meydanı bunlara şahit.

Pasaportu itibar gören her adımı takip edilen bir ülke haline geldik. Biz iktidara geldiğimizde yerlilik oranımız yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 70'lerde.

İHA ve SİHA'ları geliştirdik. İnşallah yakında Akıncı da devreye giriyor. Artık teröristleri inlerinden çıkartmıyoruz. Bunları bu yerli ürünlerimizle yaptık.

Katar ve Türk şirketleriyle ortaklaşa olarak bu tank palet şirketinin yenisini kuruyoruz.

Ekonomiyle ilgili kararlarımızı alırkende, terör operasyonları yaparkende kimseden icazet almıyoruz. Ülkemizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirğimiz operasyonlarla terör örgütüne tarihi darbeler indirdik.

Bir dönem terör örgütlerinin cirit attığı yerlerde artık huzur var, barış var.

Suriye'de 8 bin 300 km'lik alanı DEAŞ, YPG/PKK'lı teröristlerden temizledik.

Bizim için İdlib meselesi Afrin kadar, Barış Pınarı Harekat bölgesi kadar önemlidir.

Putin, Macron ve Merkel ile 5 Mart'ta biraraya geleceğiz

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