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  3. Başkan Erdoğan'dan sert açıklamalar: 'Bugün bize özgürlük dersi verenlerin tamamında işgal lekesi vardır'

Başkan Erdoğan'dan sert açıklamalar: 'Bugün bize özgürlük dersi verenlerin tamamında işgal lekesi vardır'

Başkan Erdoğan'dan sert açıklamalar: 'Bugün bize özgürlük dersi verenlerin tamamında işgal lekesi vardır'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi vardır." ifadelerinde bulundu.

İşte Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları: 

Allah’a hamdolsun Türkiye Afrika ilişkilerini bundan 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Büyükelçilik sayımızı 42’ye çıkardık. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali’de açtık.

'REFAHI HUZURU SİZE VE BİZE ÇOK GÖRÜYORLAR'

Afrika’nın ayağa kalkmasını potansiyelini hayata geçirmesini barışın hakim olmasını arzu etmiyorlar. Kendi vatandaşlarına hak gördüklerini Afrika gibi coğrafyalar için lüks görüyorlar. Özgürlüğü, demokrasiyi, refahı, huzuru ekonomik kalkınmayı size ve bize çok görüyorlar. Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silaha boğmuştur. Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi vardır.

CHURCHILL'İN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Bir batılı devlet adamının ibretlik sözünü paylaşmak istiyorum: Bir damla petrol bir damla kandan daha kıymetlidir. Yaklaşık 100 yıl önce Churchill’in avam kamarasında söylediği bu cümle tarihi bir itiraf olarak halen geçerlidir. Aradan yüzyıllar da geçse beyaz adamın Afrika’ya Ortadoğu’ya yönelik bakış açısı değişmiyor.

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