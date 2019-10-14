Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sınırların, mesafelerin anlamını yitirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Bölgesel iş birliğinin önemi giderek artıyor. Amacımız ve arzumuz tek bir soydaşımızın dışarda kalmadığı, güçlü ve kapsayıcı bir yapıyı tesis etmektir.

300 MİLYONLUK TÜRK DÜNYASI...

300 milyonluk Türk dünyası içinde barındırdığı potansiyeli ancak böyle hayata geçirebilir. 15-20 sene öncesine göre büyük bir mesafe aldık. İş dünyasının da bu süreç içerisinde olması gerekmektedir.

Ayrıntılar geliyor...