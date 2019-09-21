Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BM Genel Kurul Başkanlığı görevine Volkan Bozkır'ın aday gösterdiğimizi buradan duyurmak istiyorum. Tecrübeli bir diplomat olan Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul üyeliğini layıkıyla yapacağına inanıyorum.

"ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERDİĞİ DESTEK ORTADA"

Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlandı. ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz. Bunun dışında uzun yıllar stratejik ortaklığımızı her halükarda deam ettirdik. Terör örgütlerine ABD'nin verdiği destek ortada. ABD'nin terör örgütlerine desteğini görmeme lüksümüz yok.

Bizimle yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı tavrımızın olmadığı söylendi. Biz mücadelemizi açık ve net yaptık. Bölgede DEAŞ yok noktasına geldi. Şimdi ise uydurma örgüt çıkarıldı; SDG. Bu bir aldatmaca. Bunun PYD ve YPG'den bir farkı yok. Buna çadır bir terör örgütü diyebiliriz. Onunla bunu yapıyorlar. PKK ile alakası yok diyorlar. Hepsi içiçe.

Trump ile 10 gün önce telefonla görüşmüştük şimdi yüzyüze görüşeceğiz. Sayın Trump Fırat'ın doğusundan ABD'li askerlerin çekilmesine yönelik açıklama yapmıştı. Ama bu gerçekleşmedi."

"PATRIOT MASADAN KALKMIŞ DEĞİL"

Masadan kalkmış bir konu değil. Sayın Trump bu hala gündeminizde mi diye söylediğinde biz S-400'leri nasıl aldıysak Partiot noktasında da şartlar itibariyle ortak üretim ve kredi gibi şartlar oluyorsa biz sizden de bunları alabiliriz dedik. Bu da onların gündeminde. Bunları halledersek F-35'leri bir kenara koymamız mümkün değil. F-35'lerde biz müşteri değil üreticiyiz. Bir kısım parçaları bizde üretiliyor. Bunları yapan ülkeye bu uygulama adil değildir."

BM'YE İSRAİL ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, "(Dünya beşten büyüktür) Bu sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın, Birleşmiş Milletler Genel Kurul üyelerinin ön koşulu olmalıdır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "(BM Güvenlik Konseyi) Bir İsrail meselesini çözemiyor. Sene 1948, geldiğimiz yer ortada. Bir İsrail konusunu çözememiştir. Birleşmiş Milletler kararlarını İsrail kabul etmiyor. Bunun cevabını versinler bize. 1948'deki İsrail toprakları itibarıyla söylüyorum aynı İsrail midir?" dedi.

TANK PALET FABRİKASINDA GİZLİ KARARNAME İDDİASI

Fox TV'yi bir yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine kuran bir siyasidir. Türkiye Cumhurbaşkanı buranın satılma gibi bir durumu olmadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mı satılmamış mı bunu ispat etmeli. Burası kira ile bu gruba verilmiştir. 25 yıl süreyle buraya kiralanmıştır. Biz bir işi yaptığımız zaman ülkemiz ne kazanır ona bakarız. Buradan ne işçi ne memur çıkarılmıştır. Acaba bu yalan bana ne getirir diye düşünüyor. Bu zat belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda kimse çıkarılmayacak çıkarılma olursa bana gelsinler demedi mi? Tüm belediyelerde işçiler kapıya konuluyor. Bunlarla ilgili Fox haber yapıyor mu? Emekçilerin yanında duruyor mu? Bu yayın politikasını Fox'un değiştirmesi lazım. Partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu'na yanıtı verdi ama aynı yerde tökezleyip duruyor."

"ELEKTRONİK SİGARADA VERGİ ARTACAK"

(Sigara yasağı konusu) Şimdi bakıyorum, takside aracı kullanan sigara içiyor. İşaret ediyorum ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de arkada oturan da sigara içemeyecek. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir düzeyde gideceğiz. Ben hala paket toplamayı bırakmadım. Bu noktada medya bize yardımcı olması lazım. Bir de elektronik sigara hikayesi var. Elektronik sigara neymiş dudak alışkanlığıymış zararı yokmuş. Onda da nikotin var. Gümrükte de bazı sıkıntılar var. Çok daha yoğun bir savaşın içine girip onlara da çok daha yüksek vergiler koyarak işi çözeceğiz. Nargile konusunda da mücadelemiz sürecek. Nargile sigaradan daha zararlıdır.

DİYARBAKIR'DAKİ AİLELER

Bugün itibarıyla 44 ya da 45 aile orada. Bu işin sırrı ucu açık bir mücadele. Zaman zaman tehditler oluyor. Dün bir tanesi alındı, bir bayanı tehdit etmişler. O da 4.5 yıl falan önce kaçırılmış daha sonra terör örgütünün elinden kaçarak kurtulmuş. Anlatınca terör örgütünü rahatsız etmiş. Bu aslında bir ilktir çıkıştır. Bunun burada kalması mümkün değildir."