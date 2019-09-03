Başkan Erdoğan'dan net İdlib mesajı: Sessiz kalmak mümkün değil

Başkan Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ve Çekya Başbakanı Babis ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik.

Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden birisidir.

Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe teşekkür ediyorum.

Savunma sanayi alanında işbirliğimizi ileriye götürme konusunda görüşmelerimiz oldu.

Sayın Başbakanla terörle mücadele, göç krizi ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Çekya'nın AB üyelik sürecine verdiği destekten de duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde güçlenerek devam etmesini diliyorum.

GÜVENLİ BÖLGE

Biz bu 4 milyon insana elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Güvenli Bölge teklifimiz var. Bu güvenli bölge Obama döneminde de vardı, Trump'a da teklif ettim. Avrupa ülkeleriyle, Suudi Arabistan ile görüştüm. Hepsi de çok güzel bir öneri dediler. Peki yapılacak olan ne? Biz bu güvenli bölgedeki şu an itibarıyla bizim sınırlardan 30 kilometre derinlikte ve bütün sınırlarımız boyunca devam eden alan. Buralarda bizler konut yapacağız ve bu konutların bahçesi olacak. Burada da mülteciler ekip biçecek. Kendi kendilerine yetme imkanını bulacak. Ama uygulamaya gelince, destek vermediler. Şu anda güvenli bölgenin adı kaldı, atmamız gereken adımları atıyoruz. Bir taraftan tacizler, tehditler, malum güneyden zaman zaman yapılıyor.

Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde. Bunların karşısında sessiz kalmak mümkün değil. Rusya ile görüşmelerimizi yaptık. Aynı şekilde Rusya-İran-Türkiye görüşmemiz var. Bunların neticesini inşallah göreceğiz. Hedefimiz Cenevre'den önce bazı adımları atalım istiyoruz.

Çekya Başbakanı Babis'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye ile ticaret hacmimizi daha da arttırabiliriz. Enerji ve savunma alanında büyük işbirliği potansiyeli var.

TÜRK FİRMALARINI GÖRMEK İSTERİZ

Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en büyük müteahhit firmaları olan inşaat firmaları olan ülkelerden biri. Bizim ülkemizde inşaat imkanları var, Türk firmalarını görmek isteriz. Kamyonların transit kotaları gibi engellerden de bahsettik.

GÖÇMEN KONUSUNA EĞİLDİK

Göçmen konusuna eğildik. Sayın Cumhurbaşkanının görüşleri beni çok etkiledi. Suriye konusunda özellikle. Ülkenizde 4 milyon göçmen var. Avrupa'nın da sorunları var. Burada sayın Cumhurbaşkanının görüşlerini gerçekten takdir ettim.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Biz büyük bir ülke değiliz ancak çok fikre sahibiz. Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile bunu müzakere ettik. Çekoslovakya'nın 100. yılını kutluyorduk. Sayın Merkel ve Macron geldiler. Buradan sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Putin'le buluştular. Ancak maalesef belli başlı bir çözüm masada yok. Ben sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm önerisini çok iyi biliyorum. 'Türkiye'ye para gönderilsin' değil 'Bir bölge oluşturulsun' diyor kendileri. ABD, Rusya ve elbette Türkiye'nin el atması gereken konu.Sayın Cumhurbaşkanının önerileri takdir görüyor ancak sonu getirilemedi.

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